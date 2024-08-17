Роботи-пси війни вже в Україні: як вигадка Шекспіра стала реальністю

Українські захисники обзавелися чотириногими роботами, які виконують бойові завдання на передовій. Тепер живим собакам не потрібно ризикувати ні життям, ні лапами.

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Навряд чи римський генерал Марк Антоній коли-небудь вимовляв щось на кшталт: "Сійте смерть! Спускайте псів війни". Це просто вигадка Вільяма Шекспіра для п'єси "Юлій Цезар". Мова навіть не йшла про справжніх собак. Але ця фраза слугує нагадуванням, що найкращий друг людини теж брав участь у війнах протягом багатьох століть.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про сухопутних дронів на чотирьох лапах — роботизованих собак.

З давніх часів собаки вистежували ворогів, охороняли полонених і захищали солдатів. І хоча ці вірні супутники залюбки ризикують своїм життям, чесно кажучи, навіть не розуміючи, на який ризик вони наражаються, зараз чимало розробників намагаються створити одноразову версію псів-воїнів.

Робопси війни

У червні 2022 року армія США оголосила, що надасть Києву пару роботизованих собак, які можуть допомогти в розмінуванні мінних полів та утилізації інших боєприпасів. Вважали, що роботи-собаки будуть так само ефективні під час виявлення мін, як і пси з плоті та крові, і при цьому вони не будуть відволікатися.

Найголовніше — інновація означала, що справжнім собакам не доведеться ризикувати ні життям, ні лапами.

Через два роки українські солдати з 28-ї окремої механізованої бригади діляться в Telegram результатами польових випробувань роботизованих собак у бойових умовах. Раніше робопси залучалися до патрулювання периметра військової бази, але в Україні роботи-собаки були задіяні як розвідники поблизу сіл на лінії фронту навколо Торецька, недалеко від зруйнованого міста Бахмут.

Робопес на службі українських бійців Фото: Скриншот из Telegram

Роботи K-9, схожі на комерційно розроблений квадропод Unitree Go2, використовували для збирання даних, транспортування вантажів і спостереження.

"Використовувана роботизована собака володіє передовими технологічними характеристиками, які роблять її особливо придатною для виконання подібних завдань. Завдяки своїй чотириногої конструкції він має високу мобільність, що дає змогу йому долати різні перешкоди і працювати на нерівних поверхнях, — повідомляє United 24Media. — Система балансування забезпечує стійкість, а сучасні датчики і камери допомагають точно сприймати навколишнє оточення і обходити перешкоди".

Невідомо, чи заснований український робопес на розробленому в Китаї Unitree Go2. Китайський чотириногий робот вирізняється наявністю датчика 4D LIDAR (light detection and ranging) і камери з роздільною здатністю 1280x720 у носі. Go2 може перевозити близько 10 кг і розвивати швидкість до 18 км/год. Таким чином, він не може похвалитися швидкістю теплокровного собаки, але зате дистанційно керовані робопси не знають втоми — принаймні доти, доки не сяде батарея.

Американські військові вперше випробували чотириногих роботів Vision 60 2020 року на базі ВПС Нелліс, штат Невада. Роботи-охоронці, розроблені компанією Ghost Robotics, мали стати частиною першої системи Advanced Battle Management System — цифрової бойової мережі, призначеної для збирання, оброблення й обміну даними між американськими та союзними військами.

У червні Китай продемонстрував озброєного робопса, який за конструкцією також нагадував Unitree Go2. Відмінність від українських роботів-собак полягала в наявності штурмової гвинтівки QBZ-95 (Type 95), встановленої нагорі. Зрозуміло, Type 95 має конфігурацію булл-пап ("щеня бульдога").

Схоже, псів війни нарешті спустили з ланцюгів.

Робопес іде виконувати бойові завдання Фото: Скриншот из Telegram

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].