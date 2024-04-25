Сможет купить любой желающий: в продажу поступила собака-робот, выпускающая огонь (видео)

Роботизированный огнемет может использоваться для предписанных сельскохозяйственных выжиганий сухой травы, уборки снега и льда или для создания спецэффектов.

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Компания Throwflame, производитель огнеметов из Огайо (США), выпустила, по ее словам, первую в мире собаку-робота с огнеметом для дистанционного разведения огня. Об этом пишет Cleveland 19 News.

Thermonator — это роботизированное четвероногое животное, на спине которого закреплен огнемет ARC, работающим на бензине. Робот-собака оснащен лидарной картографией, навигацией с видом от первого лица (FPV), системой предотвращения столкновений с препятствиями и лазерным прицелом для дистанционного наведения огня. Дальность "стрельбы" составляет 30 футов (9 метров), а время автономной работы — один час. Робот также обладает возможностью подключения Wi-Fi и Bluetooth для дистанционного управления через смартфон.

Компания утверждает, что огнеметная платформа может использоваться для предписанных сельскохозяйственных выжиганий сухой травы, уборки снега и льда или даже для создания спецэффектов.

Роботизированный огнемет доступен как для индивидуального, так и для коммерческого использования Фото: xmatter

В видеоролике, выпущенном Throwflame, можно увидеть, как Thermonator перемещается по заснеженным ландшафтам и травянистым холмам, днем и ночью.

За кадром слышен голос: "Я стал смертью, разрушителем миров", когда Thermonator выпускает пламя. Эта цитата стала наиболее известна благодаря физику-ядерщику и руководителю Манхэттенского проекта Дж. Роберту Оппенгеймеру.

Можно увидеть, как Thermonator поджигает окружающий лес и даже прыгает, стреляя огнем. Роботизированный огнемет доступен как для индивидуального, так и для коммерческого использования, его цена составляет 9 420 долларов (373 тысячи гривен).

Throwflame утверждает, что в США огнеметы практически не регулируются и не считаются огнестрельным оружием Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), хотя покупатели должны следить за тем, чтобы соблюдать все законы и правила штатов и местных органов власти.

Ранее Фокус сообщал, что самолет 4 часа кружил в воздухе после того, как отказала одна из систем. Пассажирам пришлось столкнуться с задержкой еще до вылета. Перед запуском двигателей людям на борту сообщили, что у самолета отказал метеорологический радар. Систему удалось починить, но она вновь отказала.

Также стало известно, что в "убежище Судного дня" хранятся важные для выживания семена. Глубоко в горах находится хранилище для ростков и растений, которые могут быть использованы в случае глобальной катастрофы. Убежище находится на глубине 120 метров и в него почти никого не пускают.