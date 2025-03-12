"Читає" літаки на ходу: китайський ШІ позбавив пілотів США надії на перемогу в повітряному бою

Технологія дає змогу машині вловлювати найменші рухи крил і хвоста навіть найбільш маневрених винищувачів, таких як F-35.

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Учені з Північно-Західного інституту машинобудування та електротехніки, що базується в китайському місті Сяньян, заявили про створення штучного інтелекту, здатного здійснювати непередбачувані фігури вищого пілотажу. На дослідження, опубліковане в Journal of Gun Launch & Control наприкінці 2024 року, звернуло увагу видання South China Morning Post.

Останньою тактичною перевагою людини над машиною в повітряному бою було вміння діяти непередбачувано і винахідливо виконувати складні маневри. На думку дослідників, новий ШІ теж так уміє і може зробити беззахисними навіть найманевреніші винищувачі, такі як американський F-15.

Нещодавно також стало відомо, що Китай розробляє роботів із термобаричною зброєю. Машини, що нагадують собак, планують використовувати в міських боях.

Група під керівництвом старшого інженера Лінь Живея вивчила критичний недолік наявних систем повітряного бою на основі штучного інтелекту, а саме — залежність від прогнозів на основі траєкторії. Пілоти-люди можуть виконувати раптові нелінійні маневри, які алгоритми не в змозі передбачити.

Щоб обійти це обмеження, розробники зосередилися на фізичній механіці ворожих літаків. Їхній метод поєднує в собі передову інфрачервону візуалізацію з прогнозним моделюванням на основі модифікованої нейронної мережі YOLOv8 для прогнозування дій супротивника шляхом виявлення ледь помітних рухів крил і хвоста. Це дасть змогу швидко реагувати на дії винищувачів противника.

У 2023 році ВПС США вперше провели повітряний бій пілотованого F-16 проти літака X-62A під управлінням ШІ. Імітація повітряного бою відбувалася на відстані 600 метрів і на швидкості понад 1900 км/год.