Преподаватели "легитимизируют зло": студентка ЛНУ прекратила обучение из-за скандала с домогательствами, детали
Девушка утверждает, что преподаватели университета "обвиняют студентов за правду" и "становятся на защиту зла". Ей оставалось учиться два семестра до завершения магистратуры.
После скандала, прогремевшего во Львовском национальном университете имени Ивана Франко из-за обвинений в домогательствах почти 90-летнего профессора, преподавателя отстранили от работы. Однако некоторые коллеги профессора, по словам студентки, после скандала обвиняют студентов в ситуации и становятся на сторону самого преподавателя. В конце концов, София Романив решила покинуть учебное заведение, написав заявление об отчислении по собственному желанию. Об этом студентка сообщила на своей странице в Facebook 5 марта.
Покидая учебное заведение за несколько семестров до завершения магистратуры, девушка хочет выразить протест против молчаливого согласия с домогательствами. Она надеется на то, что эта история пойдет, в конце концов, на пользу университету, и принесет положительные изменения на факультет журналистики, на котором София получала образование.
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"Я отказываюсь воспринимать, когда в месте, которое я любила, преподаватели, которых я уважала, обвиняют студентов за правду и становятся на защиту зла. Или же легитимизируют это зло своим молчаливым согласием", — пишет девушка.
Также экс-студентка вуза выразила слова поддержки Екатерине Родак и всем тем, кто также является "борцами за справедливость". Она пожелала довести это дело до "победного конца".
"Желаю Екатерине Родак и другим борцам за правду таки "лупнуть эту скалу" и довести дело до победного конца. Каждому на своем месте", — говорится в заметке Софии.
В то же время девушка подчеркнула, что никого не призывает поступать так же, как это сделала она. София лишь призывает других студентов не замалчивать проблемы, а бороться за справедливость.
Напомним, скандал с обвинением 87-летнего профессора ЛНУ в домогательствах прогремел 26 февраля. Тогда появились сообщения от студенток заведения о неэтичном поведении преподавателя.
Сам профессор, обвиненный в домогательствах, утверждал, что скандал возник из-за его "проукраинской позиции", которая якобы нравится не всем студентам. Иосиф Лось уверял, что это все "ложь" и "провокация". Вскоре стало известно о том, что его отстранили от исполнения обязанностей в учреждении высшего образования.
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