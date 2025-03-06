Викладачі "легітимізують зло": студентка ЛНУ припинила навчання через скандал із домаганнями, деталі

Дівчина стверджує, що викладачі університету "звинувачують студентів за правду" і "стають на захист зла". Їй залишалося навчатися два семестри до завершення магістратури.

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Після скандалу, що прогримів у Львівському національному університеті імені Івана Франка через звинувачення у домаганнях майже 90-річного професора, викладача відсторонили від роботи. Однак деякі колеги професора, за словами студентки, після скандалу звинувачують студентів у ситуації та стають на бік самого викладача. Зрештою, Софія Романів вирішила покинути навчальний заклад, написавши заяву про відрахування за власним бажанням. Про це студентка повідомила на своїй сторінці у Facebook 5 березня.

Фото із соцмереж студентки | заява на відрахування

Покидаючи навчальний заклад за декілька семестрів до завершення магістратури, дівчина хоче висловити протест проти мовчазної згоди із домаганнями. Вона сподівається на те, що ця історія піде, зрештою, на користь університету, і принесе позитивні зміни на факультет журналістики, на якому Софія здобувала освіту.

"Я відмовляюсь сприймати, коли у місці, яке я любила, викладачі, яких я поважала, звинувачують студентів за правду та стають на захист зла. Або ж легітимізують це зло своєю мовчазною згодою", — пише дівчина.

Скріншот | допис студентки

Також екстудентка вишу висловила слова підтримки Катерині Родак та усім тим, хто також є "борцями за справедливість". Вона побажала довести цю справу до "переможного кінця".

"Бажаю Катерині Родак та іншим борцям за правду таки "лупнути сю скалу" і довести справу до переможного кінця. Кожному на своєму місці", — йдеться у дописі Софії.

Водночас дівчина наголосила, що нікого не закликає чинити так само, як це зробила вона. Софія лише закликає інших студентів не замовчувати проблеми, а боротися за справедливість.

Нагадаємо, скандал зі звинуваченням 87-річного професора ЛНУ у домаганнях прогримів 26 лютого. Тоді з'явилися повідомлення від студенток закладу про неетичну поведінку викладача.

Сам професор, звинувачений у домаганнях, стверджував, що скандал виник через його "проукраїнську позицію", яка нібито подобається не всім студентам. Йосип Лось запевняв, що це все "брехня" та "провокація". Невдовзі стало відомо про те, що його відсторонили від виконання обов'язків у закладі вищої освіти.