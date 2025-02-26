ЛНУ відсторонив професора Лося, підозрюваного у домаганнях: яка реакція 87-річного чоловіка

Професор Йосип Лось заявив, що підозри в домаганнях надійшли від людей, яким не подобається його проукраїнська позиція, написали журналісти.

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Професора Львівського національного університету Йосипа Лося усунули від викладання на час розслідування обвинувачень у домаганнях до студенток. Керівництво університету планує ознайомитись з деталями справи та прийме відповідне рішення. Про відсторонення Лося написало львівське видання "Твоє місто".

Видання отримало інформацію про ситуацію з професором Йосипом Лосем від виконувача обов'язків декана факультету журналістики ЛНУ Мар'яна Лозинського. Лозинський повідомив, що викладача відсторонили від роботи. З його слів, у навчальному закладі проводять внутрішнє розслідування. Також представник університету зауважив, що ЛНУ не буде "приймати одну зі сторін", а планує розібратись в проблемі.

Журналісти "Суспільного" підтвердили заяву в.о. декана факультету журналістики і додали коментар речниці Національної поліції Львівщини Світлани Добровольської. Представниця поліції розповіла, що про можливий злочин дізнались з соцмереж і проводиться перевірка. Крім того, навели коментар професора Лося щодо ситуації. Професор заявив, що на нього нападають люди, яким не подобається його виступи за Україну. Чоловік заперечив підозри у домаганнях та назвав їх наклепом.

"Це є провокація, це абсурд. Це ж нічого не було абсолютно, дайте мені спокій. Це все брехня, це наклеп. Я не хочу мати справи з людьми, які не мають совісті", — навели журналісти слова викладача.

На порталі університету є розпорядження про відсторонення професора. Викладач не читатиме лекцій та не вестиме практичні заняття на час розслідування, яке почали після публікацій у медіа. Дата розпорядження — 26 лютого.

Секс скандал - рішення ЛНУ про відсторонення Йосипа Лося 26 лютого Фото: Скриншот

Секс скандал — деталі історії Йосипа Лося

Зазначимо, скандал з професором, викладачем кафедри зарубіжної преси факультету журналістики ЛНУ Йосипом Лосем розгорівся 25 лютого. Журналістка проєкту NGL Катерина Родак написала на сторінці Facebook про свій досвід спілкування з викладачем. У дописі ідеться про те, як її, 19-річну студентку, професор гладив по руці та розповідав, що їй потрібно народити дитину. Також чоловік радив вдягати більш закритий одяг, тому що це його "відволікає". Про те, що професор "по особливому" поводиться зі студентками, з її слів, "знали усі". Втім, ніяких реакцій не було і все завершувалось жартами, пояснила Родак і додала, що тепер готова зупинити кривдника.

Під дописом Катерини з'явились коментарі інших дівчат, які розповіли схожі історії. Крім того, у Facebook з'явився допис викладача ЛНУ Богдана Тихолоза, який подякував журналістці за сміливість і заявив, що університет "має бути очищений від нечисті".

Нагадуємо, 25 лютого проєкт NGL опублікував розслідування щодо домагань в театральних університетах. Фокус писав про перші розповіді акторок, які спершу анонімно, а потім відкрито, повідомили про домагання з боку викладача акторської майстерності Андрія Білоуса.