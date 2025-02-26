ЛНУ отстранил профессора Лося, подозреваемого в домогательствах: какова реакция 87-летнего мужчины

Профессор Иосиф Лось заявил, что подозрения в домогательствах поступили от людей, которым не нравится его проукраинская позиция, написали журналисты.

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Профессора Львовского национального университета Иосифа Лося отстранили от преподавания на время расследования обвинений в домогательствах к студенткам. Руководство университета планирует ознакомиться с деталями дела и примет соответствующее решение. Об отстранении Лося написало львовское издание "Твой город".

Издание получило информацию о ситуации с профессором Иосифом Лосем от исполняющего обязанности декана факультета журналистики ЛНУ Марьяна Лозинского. Лозинский сообщил, что преподавателя отстранили от работы. По его словам, в учебном заведении проводят внутреннее расследование. Также представитель университета отметил, что ЛНУ не будет "принимать одну из сторон", а планирует разобраться в проблеме.

Журналисты "Суспільного" подтвердили заявление и.о. декана факультета журналистики и добавили комментарий пресс-секретаря Национальной полиции Львовщины Светланы Добровольской. Представительница полиции рассказала, что о возможном преступлении узнали из соцсетей и проводится проверка. Кроме того, привели комментарий профессора Лося относительно скандала. Профессор заявил, что на него нападают люди, которым не нравится его выступления за Украину. Мужчина отрицает подозрения в домогательствах и назвал их клеветой.

"Это провокация, это абсурд. Это же ничего не было абсолютно, оставьте меня в покое. Это все ложь, это клевета. Я не хочу иметь дела с людьми, которые не имеют совести", — привели журналисты слова преподавателя.

На портале университета есть распоряжение об отстранении профессора. Преподаватель не будет читать лекций и вести практические занятия на время расследования, которое начали после публикаций в СМИ. Дата распоряжения — 26 февраля.

Секс скандал — решение ЛНУ об отстранении Иосифа Лося 26 февраля Фото: Скриншот

Секс скандал — детали истории Иосифа Лося

Отметим, скандал с профессором, преподавателем кафедры зарубежной прессы факультета журналистики ЛНУ Иосифом Лосем разгорелся 25 февраля. Журналистка проекта NGL Екатерина Родак написала на странице Facebook о своем опыте общения с преподавателем. В заметке говорится о том, как ее, 19-летнюю студентку, профессор гладил по руке и рассказывал, что ей нужно родить ребенка. Также мужчина советовал надевать более закрытую одежду, потому что это его "отвлекает". О том, что профессор "по особому" ведет себя со студентками, по ее словам, "знали все". Впрочем, никаких реакций не было и все завершалось шутками, пояснила Родак и добавила, что теперь готова остановить обидчика.

Под сообщением Екатерины появились комментарии других девушек, которые рассказали похожие истории. Кроме того, в Facebook появилось сообщение преподавателя ЛНУ Богдана Тихолоза, который поблагодарил журналистку за смелость и заявил, что университет "должен быть очищен от нечисти".

Напоминаем, 25 февраля проект NGL опубликовал расследование о домогательствах в театральных университетах. Фокус писал о первых рассказах актрис, которые сначала анонимно, а затем открыто, сообщили о домогательствах со стороны преподавателя актерского мастерства Андрея Билоуса.