Клал руки на колени или крепко обнимал: еще одного преподавателя КНУТКиТ обвиняют в харассменте

Преподавателя КНУТКиТ Юрия Высоцкого обвиняют в унижении студентов и нарушении их личных границ. Причем учителя боялись не только девушки, но и парни.

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Еще одного преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинили в домогательстве студентов. Как информирует NV, речь идет о доценте II кафедры актерского искусства и режиссуры драмы КНУТКиТ Юрия Высоцкого.

Выпускники учебного заведения, актеры Сергей Воловец и Остап Вакулюк рассказали в соцсети об устаревших методах преподавания заслуженного деятеля искусств, которые "вызывали страх даже после окончания университета".

"Несколько выпускников, и меня в том числе пригласили в один негосударственный театр. Интересная постановка, разобраны до деталей роли, сыгран спектакль несколько раз, и я приглашаю Юрия Филипповича к нам на спектакль — мастер как-никак. Меня чуть не избили коллеги за такую выходку. Даже после окончания университета выпускники боятся своего мастера. Такая у него мощная учебная методика", — пишет Сергей Воловец.

По его словам, требования к девушкам сбросить или набрать вес или высказывания о бездарности того или иного студента — "это обычные разговоры во время учебного процесса".

"Время от времени Юрий Филиппович выбирал себе любимую студентку на день репетиций и усаживал рядом с собой. Во время показа [этюда] или при обсуждении случались выбросы эмоциональных всплесков, которые сопровождались возложением рук на колени девушки или крепкими объятиями. Девушка в тот момент проявляла эмоции недовольства, но откровенно сказать об этом не могла", — отмечает актер, назвав поведение Высоцкого "грязным и отвратительным", но, по его словам, студенты не могли пожаловаться на подобные действия.

Впоследствии в частных разговорах девушки признавались, что это было отвратительно, противно, но управы на это не могли найти, добавляет Воловец.

Остап Вакулюк, который учился вместе с Воловцем, подтвердил обвинения в харассменте.

"Спасибо своему одногруппнику, который первым рассказал о способах педагогики Высоцкого, которые не исключали и харассмента. Ведь во время пары возле Юрия Филипповича всегда должна была сидеть какая-то студентка, а еще лучше несколько, на которых он мог якобы демонстрировать, как надо коснуться ноги или обнять за талию", — написал он.

Вакулюк добавил, что во время учебы испытывал унижения от Высоцкого, за эти годы испытывая постоянный страх, напряжение и унижение. Но даже уже учась в Польше у известного режиссера Кшиштофа Занусси, он приехал на каникулы и пошел с сестрой в Alma mater, где встретили Высоцкого, о котором мужчина в свое время ей столько всего рассказывал.

Сестра собиралась выпалить Высоцкому все о его методах преподавания, но Остап, испугавшись, запретил ей, крепко сжав ладонь.

"Даже будучи уже не студентом Высоцкого, живя за тысячу км от него, учась в другой стране, получая другую специальность, я все равно подсознательно его боялся, он все еще "жил" в моей голове", — вспомнил он.

Фокус писал, что 23-летняя киевлянка София Сапожник обнародовала в сети ролик, в котором обвинила в сексуальных домогательствах преподавателя университета им. Карпенко-Карого, художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе и поэтому решила рассказать о пережитом.

Напомним, в 2021 году в университете им. Карпенко-Карого произошел секс-скандал с преподавателем Владимиром Талашко. Студентки обвинили его в недостойном поведении.