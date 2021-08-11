"Есть кому заменить": обвиненного в домогательствах Талашко отстранят от работы

Руководство университета рассказало журналистам, что сейчас актер находится в отпуске, а от занятий его отстранят с 1 сентября. При этом все обвинения преподаватель отрицает.

Журналисты пообщались по телефону с и.о. ректора Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Галиной Миленькой по поводу скандала с актером и преподавателям ВУЗа Владимиром Талашко. Об этом сообщает "Громадське радио".

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Напомним, несколько студенток университета, а также журналистка, которая брала у него интервью, обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

Инцидентом заинтересовались в Министерстве культуры, в университете уже создали рабочую группу, призванную разобраться в создавшейся ситуации. Как удалось выяснить, Владимир Талашко сейчас ушел в официальный отпуск.

Отстранение Талашко от работы — комментарий руководства ВУЗа

"Сейчас Владимир Талашко — в отпуске до 29 сентября. С первого сентября он будет отстранен от работы на время действия рабочей комиссии. Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу, поскольку не является юристом. Талашко набрал первый курс, но есть кому заменить его. Талашко категорически опровергает все эти факты, изложенные в постах. Поэтому слово Талашко против слова девушек, которые писали посты", — заявила Галина Миленькая.

"Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook. Министерство культуры посоветовал студенткам обратиться с официальными заявлениями в университет. Мы не можем встретиться с авторами сообщений, потому что нет их контактов, не знаем в каких годах они учились", — отметила и.о. ректора. Она также заверила, что публичности не избегают и намерены выяснить все.

"Мы вчера собирались и вместе с нашими юристами решали, как в рамках действующего законодательства разобраться с этим. До сих пор нет сообщений в письменном виде; нет устных заявлений. Опросили всех работников. Никто из нас об этом не слышал, поэтому мы не знали, как реагировать", — заявила Миленькая.

"В сообщениях говорится, что девушки обращались с заявлениями в деканат. Мы опросили работников деканата. Они сказали, что ни разу никто из студенток на Талашко за 43 года его работы не жаловался. Желательно, чтобы все девушки предоставили нам свои контакты, чтобы обращались, чтобы был какой-то пакет, чтобы можно было работать. Мы готовы также выслушать девушек анонимно", — на это заявление Миленькой журналистка напомнила, что одна из девушек, обвинивших Талашко в неподобающем поведении, актриса Анастасия Вергелес с другими пострадавшими обращалась к руководству университета.

Но им на это ответили, что "мы не первые и не последние, что это заявление никуда не дойдет, потому что у него есть "крыша" и нам надо будет или смириться или искать другие решения, но Владимир Талашко останется нашим преподавателем. Моя подруга взяла академотпуск, еще одна перевелась на другой курс, а я перепоступила на первый курс к Тарасу Денисенко", — говорится в посте Анастасии.

На вопрос журналистки, будет ли расследоваться поведение работников деканата, которые могли игнорировать подобные сообщения, и.о. ректора ничего не ответила.

"Из-за огласки мы создали рабочую группу для выяснения причин и фактов, которые появились в Facebook. Расследование мы не имеем права проводить, и не знаем формата его проведения. Сейчас все проректоры и преподаватели — в отпусках, мы по электронной почте прислали им материалы, которые нашли. Первого сентября комиссия начнет работу. Сегодня она изучает материалы", — резюмировала и.о. ректора.

Она также упомянула еще одного преподавателя, имя которого упоминалось в постах. Он, по словам Миленькой "возмущен".

Что говорят в Amnesty International Ukraine?

Пресс-секретарем Amnesty International Ukraine Екатериной Митева посоветовала пострадавшим девушкам обратиться в университет.

"Так он не сможет откреститься от проблемы, мотивируя это тем, что не было никаких заявлений. Это будет элементом доказательной базы, которую сможет в дальнейшем принимать во внимание полиция при расследовании. Если такая ситуация неодиночная, это может дать определенный сигнал другим потенциальным пострадавшим обратиться за защитой, понять, что они не одни", — отметила Митева.

Она согласилась, что если события, которые описывали девушки, происходили несколько лет назад, то доказать что-либо будет сложно.

"Слова свидетелей, конечно, будут учтены. Но есть и сроки давности привлечения к ответственности. Чем больше будет в этом случае пострадавших, тем понятнее будет картина для следствия. Поскольку в Уголовном кодексе нет статей о домогательствах, не слишком успешно расследуются дела по статье, которая является взамен: о принуждении к вступлению в половую связь. Не так много успешных кейсов, когда обидчики были наказаны по этой статье. Этот вопрос нужно решать на законодательном уровне тоже", — резюмировала Митева.