Звезду "В бой идут одни старики" Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам

На актера и профессора Владимира Талашко посыпались многочисленные обвинения в домогательствах. Фокус разобрался, с чего все началось и что говорит именитый актер по этому поводу.

75-летнего актера Владимира Талашко, обвинили в домогательствах студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Талашко является профессором этого ВУЗа и преподает на кафедре режиссуры телевидения.

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Талашко является Заслуженным артистом Украинской ССР (1979) и Народным артистом Украины (2002), а также Организатором Фонда Леонида Быкова и фестиваля "Старые фильмы о главном".

Звездой стал после культового фильма "В бой идут одни старики". Также снимался в картинах: "Дума о Ковпаке", "Капитан Немо", "Овод", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и многих других.

С чего все началось

Пост о харрасменте со стороны преподавателя и известного актера написал в Facebook журналист и сценарист Богдан Панкрухин, который и сам был студентом этого ВУЗа.

По его словам он "решил кинуть клич в Instagram, чтоб если кто-то стал жертвой домогательств в стенах Карпенко-Карого или других театральных учреждений, то связывались со мной".

[ + – ] Владимир Талашко с народной артисткой Украины Ольгой Сумской и режиссером Александром Гриценко

"И вскоре после этого "в директе начала очень часто всплывать одна довольно известная фамилия Талашко… Люди в огромном количестве начали писать мне, что Талашко постоянно позволяет себе домогаться не только до студенток, но и до абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. Делает он это уже на протяжении более 20 лет и работает практически по одной схеме. В подготовке материала мне написало две девушки, которые в свое время столкнулись с этим недочеловеком и были травмированы его действиями", — отметил Панкрухин и привел в доказательство две истории от студенток вышеуказанного ВУЗа и Владимира Талашко.

Рассказы студенток о домогательствах со стороны Владимира Талашко

История Юлии Бирзул

Актриса Юлия Бирзул написала, что познакомилась с Талашко в 13 лет, когда он приезжал к ним в город в театр. Она рассказала ему, что собирается поступать в Карпенко-Карого через несколько лет и тот дал ей свою визитку. В 15 лет девушка отправилась в Киев, по ее словам, "на творческий отбор в ВУЗ", предварительно позвонив Талашко, который обещал "помочь". Он встретил ее на вокзале с цветами и предложил отправиться к нему домой, в квартиру на Яр Валу, аргументировав это тем, что "послушает ее программу и скорректирует. А потом проведет в Карпенко-Карого и со всеми познакомит".

Бирзул рассказала, что согласилась на это предложение. В квартире он показывал ей снимки со съемочных площадок, развлек историями о коллегах-актерах, а потом предложил принять душ перед тем, как отправляться в ВУЗ.

"Мой детский мозг тогда испугался. Душ был за дверью в кухне. Но он обо мне сейчас подумает, думала я: что я какое-то "село и люди", почему отказываюсь мыться? А может от меня неприятно пахнет ", — рассказала Бирзул и отметила, что согласилась на это предложение. После они перешли в зал и Талашко начал прослушивание ее программы.

В какой-то момент актер достал фотоаппарат и начал ее фотографировать. А после предложил снять одежду.

"Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры", — рассказала Бирзул и далее упомянула о том, что Талашко провел ее в спальню и начал целовать. Но она имитировала потерю сознания, что, видимо, напугало актера и он ее отпустил. Он отвез ее в Карпенко-Карого, позже на вокзал, но в этот ВУЗ после инцидента Бирзул не поступила, провалив экзамен и по ее словам, не могла там быть.

"У меня было ощущение, что Талашко всем обо мне рассказал, что все знают о том, что произошло и считают меня шлюхой. Я и сама не знала, как это все назвать. Чувства были очень смешанные. Но точно понимала — здесь я учиться не смогу и не хочу", — рассказала актриса.

История Виктории Муштей

Еще одну историю рассказала актриса Виктория Муштей. По ее словам инцидент произошел, когда ей было 18 лет, и она пришла в университет за допуском на поступление. Пробовалась на актерский факультет и на дикторский.

"Я не поступила с первого раза, в прошлом году, это была вторая попытка. Стать актрисой и учиться именно в Карпенко-Карого было моей огромной мечтой с 14 лет", — написала девушка.

Она пришла именно к Владимиру Талашко, потому что он набирал дикторов и прочла ему программу. После чего он начала задавать вопросы о проживании в общежитии и о том, любит ли она шампанское.

"Я попыталась аккуратно сгладить тему, сказала: "По-разному бывает". Дальше от него последовал вопрос: "А что вы сейчас делаете?". Он предложил еще пообщаться и отрепетировать программу. Я начала волноваться, сказала, что договорилась уже с подругой встретиться. Он какое-то время настаивал. Я попросила перенести на другой раз, говорила, что сейчас не могу. В тот момент пыталась понять, что вообще происходит: разглядели ли во мне талант и хотят помочь или это все двигается не в ту степь?", — вспоминает Муштей.

После Талашко предложил ее подвезти и она согласилась, потому что по ее словам "понимала, что это народный артист и педагог, он вряд ли мне причинит какой-то вред, ведь он икона поколения", — рассказала Виктория.

По ее словам в машине Талашко продолжал ее расспрашивать и предложил поехать к нем домой отрепетировать.

"Я приехала из маленького города, для меня это был настолько чудный мир, но я чувствовала, что все идет в странном направлении. С другой стороны я убеждала себя, что у него есть имя и репутация, которыми он не может настолько впрямую жертвовать, и в случае чего я выкручусь", — далее, по словам девушки, в квартире на Ярославовом Валу произошла история с репетицией, фотографиями и домогательствами. На стадии поцелуев она вырвалась и настояла на том, чтобы уйти.

В Карпенко-Карого она в итоге поступила, в университете Талашко вел себя как обычно, но когда она рассказала эту историю своему сокурснику, то тот "спокойно ответил: "Да, я знаю, что Талашко такое делает, но ты можешь аккуратно выруливать из этой ситуации".

"Когда мы поступили и познакомились с группой, я узнала, что не только со мной была такая история. На протяжении учебы он вел себя, как будто ничего не произошло. Иногда на парах позволял себе трогать девочек", — вспоминает Муштей. В итоге она перевелась на другой актерский факультет и более с Талашко не сталкивалась.

Попытка студенток обратиться в деканат университета

Еще одна актриса, Анастасия Вергелес рассказала в своем посте о подобном инциденте и "неприемлимом" поведении Талашко на репетициях. В частности, он предлагал отправиться на прослушивание, где другие студентки будут "махать сиськами".

Вергелес, в итоге, с другими студентками, написала заявление в деканат.

"Мы рассказали обо всем, написали заявление и нам объяснили, что мы не первые и не последние, что это заявление никуда не дойдет, потому что у него есть "крыша" и нам надо будет или смириться или искать другие решения, но Владимир Талашко останется нашим преподавателем. Моя подруга взяла академотпуск, еще одна перевелась на другой курс, а я перепоступила на первый курс к Тарасу Денисенко", — рассказала Анастасия.

История журналистки Ирины Сампан

О домогательствах сообщила и журналистка Ирина Сампан. По ее словам она брала интервью у актера, позже он пригласил ее домой, чтобы дополнить свой рассказ фотографиями со съемок, а потом начал домогаться.

[ + – ] Пост и фотография Ирины Сампан

Другие истории

В комментариях под постом некоторые бывшие и нынешние студенты курса рассказали схожие истории.

[ + – ] Пост Ирины Цилик

[ + – ] Комментарий Анфисы Коленко

[ + – ] комментарий Алены Дударец

[ + – ] Комментарий Слав Ката

[ + – ] Комментарий Анастасии Будариной

Известная телеведущая Янина Соколова отметила в своем посте, что "Талашко такой там не один. Когда я поступала в ВУЗ, один из педагогов приставал и ко мне под воздействием водки. Да, педагоги в ВУЗе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они — народные, а кто эти, "инагородние". Я категорически давала отпор мэтрам, но в памяти это осталось. И накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь" – резюмировала телеведущая.

Многие усомнились в рассказанном и отметили, что это может быть организованной "травлей" известного артиста и преподавателя.

Реакция Министерства культуры Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что проведет служебное расследование после того, как Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах. В министерстве призвали руководство университета способствовать проверке фактов.

[ + – ] Реакция Министерства культуры и информационной политики Украины

Реакция руководства ВУЗа

Исполняющая обязанности ректора университета Карпенко-Карого Галина Миленькая в комментарии Wonderzine уже заявила, что "Университет резко осуждает проявления харассмента как со стороны преподавателей, так и абитуриентов, которые пытаются "закрыть" отсутствие способности к обучению сексуально агрессивным поведением. Я об этом знаю на уровне разговоров, но преподаватели не обращают на это внимание, они прекращают это и с юмором об этом рассказывают. О таком случае года три назад слышала".

Галина Миленькая заявила, что только ознакомилась с постом Панкрухина и о подобных случаях ранее не слышала и указала на неточности в рассказах пострадавших девушек.

"Юля Бирзул пишет, что в 15 лет прошла творческий отбор. (Бирзул уточнила, что на тот момент ей было почти 17 лет — ред.). Но ее не могли до этого допустить до того, как она закончила школу. Например, она (речь идет о Виктории Мушты — ред.) получила справку на прохождение вступительных экзаменов, впрочем, они уже несколько лет не выдаются, это запрещено на государственном уровне (история Мушты состоялась в 2013 году — ред.)", — отметила Миленькая.

"Сейчас мы обсуждаем создание рабочей комиссии для выяснения фактов, изложенных в этом посте. Возможно, на время проведения этого расследования Талашко на время будет отстранен от исполнения обязанностей, если так решит эта комиссия. Если эти факты будут подтверждены не просто впечатлениями от общения с преподавателем, подключат юристов и применят жесткие меры вплоть до увольнения преподавателя. В эту комиссию войдет юридический отдел, возможно, юристы будут привлечены со стороны для более прозрачного выяснения этих фактов. Также руководство и деканы, если они не в отпуске", — сказала Миленькая.

На вопрос, будут ли связываться с женщинами, которые рассказали свои истории о домогательствах, и.о. ректора заявила, что это должна решать комиссия в в рамках действующего законодательства.

Реакция самого Владимира Талашко

Также она сообщила, что с Талашко уже связались и он "категорически опровергает эти факты. На данный момент мы не знаем, как найти виновного, потому что тут одно мнение против другого", — сказала исполняющая обязанности ректора.

Позже Талашко сам дал комментарий журналистам.

"Раздевал, целовал — такого не было. Не помню, не знаю, не было. Какого-то общения интимного не было", — заявил Владимир Талашко.

В то же время преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого не стал отрицать, что звал девушек домой. Репетиции в его квартире происходили якобы в рамках учебного процесса.

"Я не знаю, у меня иногда во время учебы репетиции проходили, но это было не одна, две, три, четыре, пять, это было, как говорят, в этапах работы", — заявил Талашко.

Напомним, Владимир Талашко является Заслуженным артистом Украинской ССР (1979) и Народным артистом Украины (2002), а также Организатором Фонда Леонида Быкова и фестиваля "Старые фильмы о главном".

Он был женат, однако семейная жизнь не сложилась, по словам Талашко, во многом из-за особенностей его профессии. У него есть дочь Богдана и две внучки: Лина и Есения.