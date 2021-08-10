Зірку "В бій ідуть тільки "старики" Володимира Талашка звинуватили у домаганнях до студенток

На актора і професора Володимира Талашка посипалися численні звинувачення у домаганнях. Фокус розібрався, з чого все почалося і що говорить іменитий актор з цього приводу.

75-річного актора Володимира Талашка, звинуватили у домаганнях студентки Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Талашко є професором цього інституту і викладає на кафедрі режисури телебачення.

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Талашко є Заслуженим артистом Української РСР (1979) і Народним артистом України (2002), а також Організатором Фонду Леоніда Бикова і фестивалю "Старі фільми про головне".

Зіркою став після культового фільму "В бій ідуть тільки "старики". Також знімався в картинах: "Дума про Ковпака", "Капітан Немо", "Овід", "Балада про доблесного лицаря Айвенго" і багатьох інших.

З чого все почалося

Пост про харасмент з боку викладача і відомого актора написав у Facebook журналіст і сценарист Богдан Панкрухин, який і сам був студентом цього ВНЗ.

За його словами він "вирішив кинути клич в Instagram, щоб якщо хтось став жертвою домагань в стінах Карпенко-Карого або інших театральних установ, то зв'язувалися зі мною".

[ + – ] Володимир Талашко з народною артисткою України Ольгою Сумською і режисером Олександром Гриценком

"І незабаром після цього" в діректі почало дуже часто спливати одне досить відоме прізвище Талашко... Люди у величезній кількості почали писати мені, що Талашко постійно дозволяє собі домагатися не тільки до студенток, а й до абітурієнток, які закінчили школу і прийшли вступати. Робить він це вже більше 20 років і працює практично за однією схемою. У підготовці матеріалу мені написало дві дівчини, які свого часу зіткнулися з цією недолюдиною і були травмовані його діями", — зазначив Панкрухин і навів як доказ дві історії від студенток вищевказаного ВНЗ і Володимира Талашка.

Розповіді студенток про домагання з боку Володимира Талашка

Історія Юлії Бірзул

Актриса Юлія Бірзул написала, що познайомилася з Талашком у 13 років, коли він приїжджав до них у місто в театр. Вона розповіла йому, що збирається вступати в Карпенка-Карого через кілька років і той дав їй свою візитку. У 15 років дівчина відправилася в Київ, за її словами, "на творчий відбір до ВНЗ", попередньо зателефонувавши Талашку, який обіцяв "допомогти". Він зустрів її на вокзалі з квітами і запропонував вирушити до нього додому, в квартиру на Яр Валу, аргументувавши це тим, що "послухає її програму і скоректує. А потім проведе в Карпенка-Карого і з усіма познайомить".

Бірзул розповіла, що погодилася на цю пропозицію. У квартирі він показував їй знімки зі знімальних майданчиків, розважив історіями про колег-акторів, а потім запропонував прийняти душ перед тим, як вирушати до ВНЗ.

"Мій дитячий мозок тоді злякався. Душ був за дверима в кухні. Але він про мене зараз подумає, думала я: що я якесь "село і люди", чому відмовляюся митися? А може від мене неприємно пахне", — розповіла Бірзул і зазначила, що погодилася на цю пропозицію. Після вони перейшли в зал і Талашко почав прослуховування її програми.

У якийсь момент актор дістав фотоапарат і почав її фотографувати. А після запропонував зняти одяг.

"Я була просто шокована, не знала, що мені взагалі робити в цій ситуації, як все зупинити і бігти з цієї квартири", — розповіла Бірзул і далі згадала про те, що Талашко провів її в спальню і почав цілувати. Але вона імітувала втрату свідомості, що, мабуть, налякало актора і він її відпустив. Він відвіз її в Карпенка-Карого, пізніше на вокзал, але в цей ЗВО після інциденту Бірзул не вступила, проваливши іспит і за її словами, не могла там бути.

"У мене було відчуття, що Талашко всім про мене розповів, що всі знають про те, що сталося і вважають мене повією. Я і сама не знала, як це все назвати. Почуття були дуже змішані. Але точно розуміла — тут я вчитися не зможу і не хочу", — розповіла актриса.

Історія Вікторії Муштей

Ще одну історію розповіла актриса Вікторія Муштей. За її словами інцидент стався, коли їй було 18 років, і вона прийшла в університет за допуском на вступ. Пробувалася на акторський факультет і на дикторський.

"Я не вступила з першого разу, минулого року, це була друга спроба. Стати актрисою і вчитися саме в Карпенка-Карого було моєю величезною мрією з 14 років", — написала дівчина.

Вона прийшла саме до Володимира Талашка, тому що він набирав дикторів і прочитала йому програму. Після чого він почав ставити питання про проживання в гуртожитку і про те, чи любить вона шампанське.

"Я спробувала акуратно згладити тему, сказала: "По-різному буває". Далі від нього пішло питання: "А що ви зараз робите?". Він запропонував ще поспілкуватися і відрепетирувати програму. Я почала хвилюватися, сказала, що домовилася вже з подругою зустрітися. Він якийсь час наполягав. Я попросила перенести на інший раз, говорила, що зараз не можу. В той момент намагалася зрозуміти, що взагалі відбувається: розгледіли в мені талант і хочуть допомогти чи це все рухається не у той степ?", — згадує Муштей.

Опісля Талашко запропонував її підвезти і вона погодилася, тому що за її словами "розуміла, що це народний артист і педагог, він навряд чи мені заподіє якоїсь шкоди, адже він ікона покоління", — розповіла Вікторія.

За її словами в машині Талашко продовжував її розпитувати і запропонував поїхати до нього додому відрепетирувати.

"Я приїхала з маленького міста, для мене це був настільки чудовий світ, але я відчувала, що все йде в дивному напрямку. З іншого боку я переконувала себе, що у нього є ім'я і репутація, якими він не може настільки прямо жертвувати, і в разі чого я викручуся", — далі, за словами дівчини, в квартирі на Ярославовому Валу відбулася історія з репетицією, фотографіями і домаганнями. На стадії поцілунків вона вирвалася і наполягла на тому, щоб піти.

У Карпенко-Карого вона в підсумку вступила, в університеті Талашко поводився як зазвичай, але коли вона розповіла цю історію своєму однокурснику, то той "спокійно відповів: "Так, я знаю, що Талашко таке робить, але ти можеш акуратно вирулювати з цієї ситуації".

"Коли ми вступили і познайомилися з групою, я дізналася, що не тільки зі мною була така історія. Протягом навчання він поводився, ніби нічого не сталося. Іноді на парах дозволяв собі чіпати дівчаток", — згадує Муштей. У підсумку вона перевелася на інший акторський факультет і більше з Талашком не стикалася.

Спроба студенток звернутися в деканат університету

Ще одна актриса, Анастасія Вергелес розповіла у своєму пості про подібний інцидент і "неприпустимій" поведінці Талашка на репетиціях. Зокрема, він пропонував вирушити на прослуховування, де інші студентки будуть "махати цицьками".

Вергелес, в результаті, з іншими студентками, написала заяву в деканат.

"Ми розповіли про все, написали заяву і нам пояснили, що ми не перші і не останні, що ця заява нікуди не дійде, тому що у нього є "дах" і нам треба буде або змиритися або шукати інші рішення, але Володимир Талашко залишиться нашим викладачем. Моя подруга взяла академвідпустку, ще одна перевелася на інший курс, а я перевступила на перший курс до Тараса Денисенка", — розповіла Анастасія.

Історія журналістки Ірини Сампан

Про факт домагань повідомила і журналістка Ірина Сампан. За її словами вона брала інтерв'ю у актора, пізніше він запросив її додому, щоб доповнити свою розповідь фотографіями зі зйомок, а потім почав домагатися.

[ + – ] Пост і фотографія Ірини Сампан

Інші історії

У коментарях під постом деякі колишні і нинішні студенти курсу розповіли схожі історії.

[ + – ] Пост Ірини Цілик

[ + – ] Коментар Анфіси Коленко

[ + – ] коментар Олени Дударець

[ + – ] Коментар Слав Ката

[ + – ] Коментар Анастасії Бударіної

Відома телеведуча Яніна Соколова зазначила в своєму пості, що "Талашко такий там не один. Коли я вступала до ВНЗ, один з педагогів приставав і до мене під впливом горілки. Так, педагоги у ВНЗ періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хіть, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони — народні, а хто ці, "іногородні". Я категорично давала відсіч метрам, але в пам'яті це залишилося. І накладає відбиток на подальше життя" — резюмувала телеведуча.

Багато хто засумнівалися у розказаному і зазначили, що це може бути організованим "цькуванням" відомого артиста і викладача.

Реакція Міністерства культури України

Міністерство культури і інформаційної політики України заявило, що проведе службове розслідування після того, як Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях. У міністерстві закликали керівництво університету сприяти перевірці фактів.

[ + – ] Реакція Міністерства культури та інформаційної політики України

Реакція керівництва ВНЗ

Виконуюча обов'язки ректора університету Карпенка-Карого Галина Миленька у коментарі Wonderzine вже заявила, що "Університет різко засуджує прояви харасменту як з боку викладачів, так і абітурієнтів, які намагаються "закрити" відсутність здатності до навчання сексуально агресивною поведінкою. Я про це знаю на рівні розмов, але викладачі не звертають на це увагу, вони припиняють це і з гумором про це розповідають. Про такий випадок року три тому чула".

Галина Миленька заявила, що тільки ознайомилася з постом Панкрухина і про подібні випадки раніше не чула і вказала на неточності у розповідях постраждалих дівчат.

"Юля Бірзул пише, що в 15 років пройшла творчий відбір. (Бірзул уточнила, що на той момент їй було майже 17 років — ред.). Але її не могли до цього допустити до того, як вона закінчила школу. Наприклад, вона (йдеться про Вікторію Мушту — ред.) отримала довідку на проходження вступних іспитів, втім, вони вже кілька років не видаються, це заборонено на державному рівні (історія Мушти відбулася у 2013 році — ред.)", — зазначила Миленька.

"Зараз ми обговорюємо створення робочої комісії для з'ясування фактів, викладених у цьому пості. Можливо, на час проведення цього розслідування Талашко на час буде відсторонений від виконання обов'язків, якщо так вирішить ця комісія. Якщо ці факти будуть підтверджені не просто враженнями від спілкування з викладачем, підключать юристів і застосують жорсткі заходи аж до звільнення викладача. у цю комісію увійде юридичний відділ, можливо, юристи будуть залучені зі сторони для прозорішого з'ясування цих фактів. Також керівництво і декани, якщо вони не у відпустці", — сказала Миленька.

На питання, чи будуть зв'язуватися з жінками, які розповіли свої історії про домаганнях, в.о. ректора заявила, що це повинна вирішувати комісія у межах чинного законодавства.

Реакція самого Володимира Талашка

Також вона повідомила, що з Талашком вже зв'язалися і він "категорично спростовує ці факти. Зараз ми не знаємо, як знайти винного, тому що тут одна думка проти іншої", — сказала виконуюча обов'язки ректора.

Пізніше Талашко сам дав коментар журналістам.

"Роздягав, цілував — такого не було. Не пам'ятаю, не знаю, не було. Якогось спілкування інтимного не було", — заявив Володимир Талашко.

Водночас викладач Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого не став заперечувати, що кликав дівчат додому. Репетиції в його квартирі відбувалися нібито у межах навчального процесу.

"Я не знаю, у мене іноді під час навчання репетиції проходили, але це було не одна, дві, три, чотири, п'ять, це було, як кажуть, в етапах роботи", — заявив Талашко.

Нагадаємо, Володимир Талашко є Заслуженим артистом Української РСР (1979) і Народним артистом України (2002), а також Організатором Фонду Леоніда Бикова і фестивалю "Старі фільми про головне".

Він був одружений, однак сімейне життя не склалося, за словами Талашка, багато у чому через особливості його професії. У нього є дочка Богдана і дві внучки: Ліна і Єсенія.