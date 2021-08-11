"Є кому замінити": звинуваченого в домаганнях Талашка відсторонять від роботи

Керівництво університету розповіло журналістам, що зараз актор перебуває у відпустці, а від занять його відсторонять із 1 вересня. При цьому всі звинувачення викладач заперечує.

Журналісти поспілкувалися по телефону з в.о. ректора Київського національного університету імені Карпенка-Карого Галиною Миленькою з приводу скандалу з актором і викладачам ВНЗ Володимиром Талашком. Про це повідомляє "Громадське радіо".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Нагадаємо, кілька студенток університету, а також журналістка, яка брала в нього інтерв'ю, звинуватили зірку фільму "В бой идут одни старики" в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці.

Інцидентом зацікавилися в Міністерстві культури, в університеті вже створили робочу групу, покликану розібратися в ситуації, що склалася. Як вдалося з'ясувати, Володимир Талашко зараз пішов в офіційну відпустку.

Відсторонення Талашка від роботи — коментар керівництва ВНЗ

"Зараз Володимир Талашко — у відпустці до 29 вересня. Із першого вересня він буде відсторонений від роботи на час дії робочої комісії. Скільки це буде тривати, я сказати не можу, оскільки не є юристом. Талашко набрав перший курс, але є кому замінити його. Талашко категорично спростовує всі ці факти, викладені в постах. Тому слово Талашка проти слова дівчат, які писали пости", — заявила Галина Миленька.

"Він спростовує всі факти, викладені в повідомленнях у Facebook. Міністерство культури порадило студенткам звернутися з офіційними заявами до університету. Ми не можемо зустрітися з авторами повідомлень, тому що немає їхніх контактів, не знаємо, в яких роках вони вчилися", — зазначила в. о. ректора. Вона також запевнила, що публічності не уникають і мають намір з'ясувати все.

"Ми вчора збиралися та разом із нашими юристами вирішували, як у межах чинного законодавства розібратися з цим. До сих пір немає повідомлень у письмовому вигляді, немає усних заяв. Опитали всіх працівників. Ніхто з нас про це не чув, тому ми не знали, як реагувати", — заявила Мила.

"У повідомленнях йдеться, що дівчата зверталися з заявами в деканат. Ми опитали працівників деканату. Вони сказали, що жодного разу ніхто зі студенток на Талашка за 43 роки його роботи не скаржився. Бажано, щоб всі дівчата надали нам свої контакти, щоб зверталися, щоб був якийсь пакет, щоб можна було працювати. Ми готові також вислухати дівчат анонімно", — на цю заяву Миленькій журналістка нагадала, що одна з дівчат, які звинуватили Талашка в неналежній поведінці, актриса Анастасія Вергелес із іншими постраждалими зверталася до керівництва університету.

Але їм на це відповіли, що "ми не перші й не останні, що ця заява нікуди не дійде, тому що у нього є "дах" і нам треба буде або змиритися, або шукати інші рішення, але Володимир Талашко залишиться нашим викладачем. Моя подруга взяла академвідпустку, ще одна перевелася на інший курс, а я перевступила на перший курс до Тараса Денисенка", — йдеться в пості Анастасії.

На питання журналістки, чи буде розслідуватися поведінка працівників деканату, які могли ігнорувати подібні повідомлення, в.о. ректора нічого не відповіла.

"Через розголос ми створили робочу групу для з'ясування причин і фактів, які з'явилися в Facebook. Розслідування ми не маємо права проводити, і не знаємо формату його проведення. Зараз усі проректори та викладачі — у відпустках, ми по електронній пошті прислали їм матеріали, які знайшли. Першого вересня комісія почне роботу. Сьогодні вона вивчає матеріали", — резюмувала в.о. ректора.

Вона також згадала ще одного викладача, ім'я якого згадувалося в постах. Він, за словами Миленької, "обурений".

Що кажуть в Amnesty International Ukraine?

Прессекретарка Amnesty International Ukraine Катерина Мітєва порадила потерпілим дівчатам звернутися до університету.

"Так він не зможе відхреститися від проблеми, мотивуючи це тим, що не було ніяких заяв. Це буде елементом доказової бази, яку зможе надалі брати до уваги поліція при розслідуванні. Якщо така ситуація не поодинока, це може дати певний сигнал іншим потенційним потерпілим звернутися за захистом, зрозуміти, що вони не одні", — зазначила Мітєва.

Вона погодилася, що якщо події, які описували дівчата, відбувалися кілька років тому, то довести що-небудь буде складно.

"Слова свідків, звичайно, будуть враховані. Але є і терміни давності притягнення до відповідальності. Чим більше буде в цьому випадку постраждалих, тим зрозумілішою буде картина для слідства. Оскільки в Кримінальному кодексі немає статей про домаганняя, не дуже успішно розслідуються справи за статтею, яка є натомість: про примус до вступу в статевий зв'язок. Не так багато успішних кейсів, коли кривдники були покарані за цією статтею. Це питання потрібно вирішувати на законодавчому рівні теж", — резюмувала Мітєва.