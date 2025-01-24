Скандал в Карпенко-Карого: студентка, заявившая о домогательствах, обнародовала свою личность (видео)

София опубликовала эти видео вместе со своим мужем Александром. Он поддержал жену и сказал, что нельзя о таком молчать.

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Девушка, которая обнародовала в сети анонимный ролик, в котором обвинила в сексуальных домогательствах преподавателя Киевского государственного университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого и художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Белоуса, рассекретила свое имя. Это — 23-летняя киевлянка София Сапожник. Девушка пообщалась с журналистами.

Сейчас она живет в Лос-Анджелесе и поэтому решила рассказать о пережитом. Девушка журналистам повторила то же, что говорила в ролике — преподаватель интересовался, хотела бы она заняться сексом с кем-то из однокурсников и советовал студентам "купаться голыми", а в знак творчества и открытости, и что "не стоит стесняться тела, потому что это актерский инструмент". Также девушка рассказала, что преподаватель присылал ей интимные фото и требовал, чтобы она ему тоже присылала.

София опубликовала эти видео вместе со своим мужем Александром. Он поддержал жену и сказал, что нельзя о таком молчать.

"Я поехала [в США] и поняла, что об этом надо говорить. Немножко выросла, смотрю назад и понимаю — все, что происходило, это не нормально. Мы молчим, потому что есть манипуляция — нам 17-18 лет, а он мастер и наш гуру. Мы не можем даже подумать о чем-то плохом, потому что нам кажется, что это так и должно быть", — отметила девушка.

Сейчас студентка собирает показания других девушек-свидетелей недопустимого поведения преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса.

В КНУТКиТ имени Карпенко-Карого заявили, что учебное заведение обратилось в полицию с просьбой проверить распространенную информацию, которая касается их преподавателя и предоставить его действиям правовую оценку. В вузе отметили, что жалоб на Билоуса от студенток не получали.

Напомним, что скандал вокруг "Карпенко-Карого" вспыхнул 23 января после того, как одна из студенток пожаловалась на преподавателя за сексуальные домогательства.