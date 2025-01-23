Студентки театрального университета пожаловались на домогательства известного режиссера: что известно (видео)

"Театральный пузырь" давно подозревал в недостойном поведении известного режиссера и преподавателя университета им. Карпенко-Карого, написали выпускники. Видео, которое появилось в сети, обвиняет мужчину в домогательствах.

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Преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (КНУТКТ) подозревается в домогательствах к студенткам. Студентка записала видео, в котором рассказала о том, как действовал мужчина, что он говорил, какие сообщения присылал. Также указывается, что есть и другие пострадавшие. Называется имя — Андрей Белоус. На событие отреагировали в учебном заведении, при этом обращение в Нацполицию состоялось через несколько дней после публикации о секс-скандале. Фокус собрал информацию об инциденте с домогательствами в театральном университете.

Скандал с домогательствами — заявление студенток КНУТКТ с YouTube

Скандал с домогательствами — заявление студенток

Видео с рассказом студентки КНУТКТ появилась 20 января в YouTube-канале "Насильник Белоуса". Запись длится 2 мин. 30 сек. и указывается, что это лишь первый свидетель, причастный к инциденту. На записи девушка рассказывает о вероятных действиях Андрея Белоуса, преподавателя театрального университета и главного режиссера "Молодого театра". При этом девушка делает это анонимно: слышен только голос, помещение затемнено.

По словам студентки, история с преподавателем началась в 2020 году, после поступления. Мужчина достал ее номер телефона и начал писать в "личку". Сначала были обычные вопросы, потом — слишком интимные и неожиданные. Например, были вопросы о том, кем она интересуется — парнями или девушками. Также преподаватель захотел узнать, есть ли у нее парень. Позже появились "более неуместные сообщения".

"Почему ты хочешь говорить со мной только о работе, а не хочешь меня возбуждать? Твои сообщения меня возбуждают", — озвучила девушка сообщения мужчины.

В какой-то момент преподаватель, как говорит спикер, прислал ей "интимные фото других студенток" и при этом требовал от нее таких же. Кроме того, были предложения выбрать по фото, с кем бы она хотела иметь интимные отношения.

"Позже он начал активно просить такие вещи, как поделиться своими сексуальными фантазиями, интимными фото, отсылал мне свои, когда никто его не просил. И самое волнующее было, когда он настойчиво просил зайти к нему на чай, поговорить и поплакаться ему", — слышно на видео.

Последние кадры видео — сообщение, которое преподаватель, как говорит девушка, прислал после первого курса. На записи привели скриншот сообщения: видно шокирующую фразу и имя возможного автора.

Секс-скандал — скриншот видео о Билоусе Фото: Скриншот

К видео добавили короткое текстовое сообщение с призывом разоблачения подозреваемого.

"Первый свидетель, первая часть. Не стесняйтесь, присоединяйтесь. Белоус должен ответить!" — говорится в сообщении.

Кроме сообщения с жалобами на домогательства в канале есть другое короткое видео. На нем видно мужчину, вероятно, Белоуса. После этого появляется скриншот сообщения, в котором автор andriybilous пишет о студентках-актрисах, которым якобы присуще полусознательное "кокетство, сексуальность, обольщение".

"Да, это действительно я, разговариваю в аккаунте не знаю с кем", — говорит мужчина на видео непонятного происхождения.

Секс-скандал — скриншот видео с преподавателем Фото: Скриншот Секс-скандал — скриншот сообщения об актрисах Фото: Скриншот

Отметим, канал со скандальной записью создан аккаунтом с ником "Содом_и_Гоморра_КНУТКТ". В канале есть почти 50 видео с выступлениями студентов и студенток театрального университета.

Реакция университета на домогательства

Администрация театрального университета 21 января отреагировала на обвинения в домогательствах. В тексте, который появился на портале учебного заведения, сначала говорили о том, что неизвестные лица распространяли "якобы неэтичное и противоправное поведение одного из преподавателей". Между тем никаких заявлений и жалоб по этому поводу не поступало. Впрочем, 23 января сообщение обновили: указано, что обратились в Нацполицию, которая должна проверить обвинения и выяснить правда это или нет. Обещают, что 9 января [вероятно, февраля] обнародуют официальный ответ.

"По состоянию на утро 23 января ни одного заявления от пострадавших по ситуации и действий конкретного лица в адрес Университета не поступало", — подытожила университетская администрация.

Какова реакция соцсетей и преподавателя Билоуса

Между тем в соцсетях появились реакции выпускников университета. Например, выпускник Валерий Филипенко в Facebook написал, что в среде театралов знали о поведении преподавателя. По его словам, речь идет о "сексуальном харассменте", о котором женщины молчали, поскольку боялись. Он опубликовал анкету, в которой пострадавшие могут оставлять показания о прошлых событиях. Также Валерий разместил скриншот еще одного сообщения неуместного содержания, присланный с аккаунта "Андрея Федоровича".

Секс-скандал — скриншот общения со студентами Фото: Скриншот

Кто такой Андрей Билоус

Андрей Федорович Белоус — 49-летний заведующий кафедрой актерского искусства и режиссуры университета им. Карпенко-Карого, является заслуженным деятелем искусств, который преподает 10 дисциплин — от мастерства актера и режиссера драматического театра до практики различных видов. На портале университета перечислили десять наград, полученные Белоусом — от "Киевской пекторали" в 2003 году до "Ордена "За заслуги" III степени" в 2020. Кроме преподавания, он возглавляет Киевский национальный академический Молодой театр — директор и художественный руководитель. На странице "Молодого театра" пока нет комментариев относительно домогательств к студенткам, в которых подозревают Андрея Белоуса.

Секс-скандал — фото Андрея Билоуса Фото: Из открытых источников

Издание "Главред" написало, что обращалось за комментарием к преподавателю, которого обвиняют в харассменте и домогательстве. Фигурант скандала не ответил журналистам.

Отметим, в 2021 году в университете им. Карпенко-Карого состоялся еще один секс-скандал с преподавателем. Фигурантом скандала стал актер и преподаватель Владимир Талашко, известный, среди прочего, по роли в советском фильме "В бой идут одни старики". Студентки обвинили его в недостойном поведении: администрация объявила, что проведет расследование.

Напоминаем, в феврале 2022 года вспыхнул скандал с ректором КНУ Владимиром Бугровым: в анонимном Telegram-канале появилась серия обвинений.