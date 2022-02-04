В Telegram появился анонимный канал со скриншотами переписок и видео интимного характера. Автор постов утверждает, что руководитель вуза поддерживает сексуальные отношения со студентками. В комментарии Фокусу Бугров сообщил, что получал рассылки такого содержания по почте.

3 февраля в мессенджере Telegram был создан анонимный канал с материалами, которые, как утверждает автор публикаций, могут свидетельствовать об интимных связях ректора Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Владимира Бугрова со студентками и сотрудницами вуза. Об этом сообщил сообщил ряд СМИ, включая "Сегодня" и Vgorode. Фокус получил ссылку на телеграм-канал, однако не указывает ее из-за публикации там личных данных студенток с сотрудницами вуза и изображений с видео порнографического характера. Также мы обратились к ректору за комментарием по поводу канала и размещенной в нем информации.

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В частности, там были опубликованы скриншоты, как утверждает создатель канала, переписок Бугрова со студентками, в которых обсуждались предполагаемые сексуальные контакты и вопросы, касающиеся администрации КНУ.

На нескольких видео, обнародованных в канале, девушка, предположительно, студентка, обращается к получателю сообщения "ВА" (полное имя ректора вуза — Владимир Анатольевич Бугров, — ред.), рассказывая, что он ждет "ее и Юлю", хочет "тусовку с Юлей и Аней" и "фотографии девушек".

Также в канал было загружено видео другой предполагаемой студентки КНУ, на котором она предстала полностью оголенной и обратилась к получателю "Котеночек".

[ + – ] Скриншот видеосообщения

На скриншотах возможных переписок можно увидеть, как человек, подписанный как "Volodymyr Bugrov", присылает собеседнице фото своих гениталий и ссылки на видео порнографического характера. В ответ он также получает интимные фотографии и следующие сообщения:

"Я так завелась сейчас";

"Как я хочу тра*х*ться";

"Я хочу, чтобы хорошо меня оттр***л";

"Котенок ты сегодня был непревзойденным";

"Хочу к тебе на стол".

Помимо этого в сообщениях в контексте деятельности университета упоминаются министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также проверки вуза со стороны Государственной аудиторской службы.

В канале также опубликовано письмо от предполагаемой преподавательницы вуза, которое ранее якобы было отправлено проректорам КНУ. В нем автор утверждает, что ее дочь учится в КНУ, а Бугров должен быть уволен с поста ректор за аморальность и растление студенток.

"Что нам делать, мы пока не знаем. Ищем срочно выход и уже определенные планы есть. Уверены, что такой подонок как Бугров, не может больше быть ректором КНУ, но и не хочется слыть обличителями, даже такого подонка как Бугров, потому что не хочется позора для наших дочерей, других девушек и для нас, как преподавателей… Не хочется огромного скандала на сексуальной почве для нашего университета", — говорится в документе.

Помимо этого в письме упомянуты имена украинских политиков и чиновников.

"Есть огромный у нас страх мести и расправы Бугрова, ведь его очень покрывают (министр образования и науки Украины Сергей) Шкаралет, семья депутатов Стефанчуков и, в частности, Председатель Верховной рады (Руслан) Стефанчук… депутаты (из фракции "Слуга народа" Сергей) Бабак, (Даниил) Гетманцев и др. Его покрывают в Офисе Президента, его покрывает СБУ в лице Сайнецкого, который в последнее время не вылезает из него кабинета…", — утверждает автор письма, добавив, что следы "сексуальных преступлений" будут уничтожены при посредничестве некого "Тищенко".

Предположительно, речь идет о заместителе главы фракции "Слуга народа" Николае Тищенко.

Автор телеграм-канала также опубликовал пост, в котором указал, что файлы из "слива" были отправлены по меньшей мере 20 тысячам преподавателей КНУ и других вузов, а также студентам в несколько этапов рассылок — с 31 января по 2 февраля текущего года. При этом в публикации говорится, что авторы возможного взлома неизвестны, а дата создания документов — 29 декабря 2021 года.

[ + – ] Скриншот электронного письма

"Администрация КНУ и студентки либо игнорируют многочисленные просьбы прокомментировать информацию, либо единогласно заявляют, что это не соответствует действительности. После указания фактов, которые подтверждают аутентичность переписки — не продолжают диалог", — пишет автор.

[ + – ] Пост в телеграм-канале

Отметим, что первый пост в анонимном телеграм-канале содержит контактную информацию и сведения о Бугрове, сотрудницах КНУ и студентках, а также ссылки на материалы, имеющие признаки "заказного" характера, с критикой деятельности ректора, в которых также фигурируют имена Стефанчука и Тищенко.

Секс-скандал в КНУ: реакция Бугрова

Ректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров в комментарии Фокусу заявил, что не видел телеграм-канала, в котором публиковались эти материалы, однако подтвердил факт их рассылки по почте.

"Нет, я не видел (телеграмм-канал). Да, я получал рассылку анонимных каналов по почте, но я не подтверждаю ничего", — сказал Бугров Фокусу.

Также ректор выразил мнение, что за публикацией данных материалов стоят те, кто "против развития университета и реформ".

"За собой я оставляю право обращаться в правоохранительные органы. Сейчас юристы анализируют все эти вещи", — добавил Бугров.

Отметим, что сам Бугров ранее публично подтверждал, что его аккаунты в социальных сетях подвергались взлому.

23 января ректор КНУ написал в Facebook, что "несколько раз ломали" его почтовые ящики, учетные записи в Instagram, Twitter, Facebook и Telegram.

"Осенью потерял и старый Айфон, который был привязан к разным сервисам, а в последний месяц наблюдаю вмешательство в них", — сообщил Бугров.

Известно, что у ректора КНУ есть жена — Ольга Руденко, преподаватель философии, и сын Мирослав — аспирант философского факультета.

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Напомним, Владимир Бугров победил на выборах ректора КНУ, которые состоялись в марте 2021 года.

В 2017 году Бугров, будучи проректором этого вуза по научно-педагогической работе, дал интервью Фокусу касательно положения дел в украинском образовании.