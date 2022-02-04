У Telegram з'явився анонімний канал зі скріншотами листування та відео інтимного характеру. Автор постів стверджує, що керівник вишу підтримує сексуальні стосунки зі студентками. У коментарі Фокусу Бугров повідомив, що отримував розсилки такого змісту поштою.

4 лютого в месенджері Telegram було створено анонімний канал із матеріалами, які, як стверджує автор публікацій, можуть свідчити про інтимні зв'язки ректора Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Володимира Бугрова зі студентками та співробітницями вузу. Про це повідомив низка ЗМІ, включаючи "Сегодня" та Vgorode. Фокус отримав посилання на телеграм-канал, проте не вказує його через публікацію там особистих даних студенток зі співробітницями вузу та зображень із відео порнографічного характеру. Також ми звернулися до ректора за коментарем щодо каналу та розміщеної в ньому інформації.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Зокрема, там були опубліковані скріншоти, як стверджує творець каналу, листування Бугрова зі студентками, у яких обговорювалися передбачувані сексуальні контакти та запитання, які стосуються адміністрації КНУ.

На кількох відео, оприлюднених у каналі, дівчина, ймовірно, студентка, звертається до одержувача повідомлення "ВА" (повне ім'я ректора вузу — Володимир Анатолійович Бугров, — ред.), розповідаючи, що він чекає на "неї та Юлю", хоче "тусовку з Юлею та Анею" та "фотографії дівчат".

Також у канал було завантажено відео іншої передбачуваної студентки КНУ, на якому вона постала повністю оголеною та звернулася до одержувача "Котик".

[ + – ] Скриншот відеоповідомлення

На скриншотах можливого листування можна побачити, як людина, підписана як "Volodymyr Bugrov", надсилає співрозмовниці фото своїх геніталій і посилання на відео порнографічного характеру. У відповідь він також отримує інтимні фотографії й такі повідомлення:

"Я так завелася зараз";

"Як я хочу тр*х*тися";

"Я хочу, щоб добре мене відтр***в";

"Кошенятку, ти сьогодні був неперевершеним";

"Хочу до тебе на стіл".

Крім цього, у повідомленнях у контексті діяльності університету згадуються міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також перевірки вузу з боку Державної аудиторської служби.

У каналі також опубліковано листа від передбачуваної викладачки ВНЗ, який раніше нібито був відправлений проректорам КНУ. У ньому автор стверджує, що її донька навчається у КНУ, а Бугров має бути звільнений з посади ректора за аморальність і розбещення студенток.

"Що нам робити, ми поки не знаємо. Шукаємо терміново вихід, і вже певні плани є. Упевнені, що такий мерзотник як Бугров не може більше бути ректором КНУ, але й не хочеться славитися викривачами, навіть такого мерзотника як Бугров, тому що не хочеться ганьби для наших дочок, інших дівчат і для нас як викладачів… Не хочеться величезного скандалу на сексуальному ґрунті для нашого університету", — йдеться в документі.

Крім цього, у листі згадані імена українських політиків і чиновників.

"Є величезний у нас страх помсти та розправи Бугрова, адже його дуже покривають (міністр освіти та науки України Сергій) Шкаралет, родина депутатів Стефанчуків і, зокрема, Голова Верховної Ради (Руслан) Стефанчук… депутати (з фракції "Слуга народу" Сергій) ) Бабак, (Данило) Гетманцев та ін. Його покривають в Офісі Президента, його покриває СБУ в особі Сайнецького, який останнім часом не вилазить із його кабінету…" — стверджує автор листа, додавши, що сліди "сексуальних злочинів" будуть знищені за посередництвом якогось "Тищенка".

Імовірно, йдеться про заступника голови фракції "Слуга народу" Миколу Тищенка.

Автор телеграм-каналу також опублікував пост, у якому вказав, що файли зі "сливу" були надіслані щонайменше 20 тисячам викладачів КНУ й інших вузів, а також студентам у кілька етапів розсилок — із 31 січня до 2 лютого поточного року. При цьому в публікації йдеться про те, що автори можливого злому невідомі, а дата створення документів — 29 грудня 2021 року.

[ + – ] Скриншот електронного листа

"Адміністрація КНУ та студентки або ігнорують численні прохання прокоментувати інформацію, або одноголосно заявляють, що це не відповідає дійсності. Після вказівки фактів, що підтверджують автентичність листування, — не продовжують діалог", — пише автор.

[ + – ] Пост у телеграм-каналі

Зазначимо, що перший пост в анонімному телеграм-каналі містить контактну інформацію та відомості про Бугрова, співробітниць КНУ та студенток, а також посилання на матеріали, що мають ознаки "замовного" характеру, з критикою діяльності ректора, в яких також фігурують імена Стефанчука й Тищенка.

Секс-скандал у КНУ: реакція Бугрова

Ректор КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров у коментарі Фокусу заявив, що не бачив телеграм-каналу, у якому публікували ці матеріали, проте підтвердив факт розсилки поштою.

"Ні, я не бачив (телеграм-канал). Так, я отримував розсилку анонімних каналів поштою, але я не підтверджую нічого", — сказав Бугров Фокусу.

Також ректор висловив думку, що за публікацією цих матеріалів стоять ті, хто "проти розвитку університету й реформ".

"За собою я залишаю право звертатися до правоохоронних органів. Зараз юристи аналізують усі ці речі", — додав Бугров.

Зазначимо, що сам Бугров раніше публічно підтверджував, що його акаунти в соціальних мережах зазнавали злому.

23 січня ректор КНУ написав у Facebook, що "кілька разів ламали" його поштові скриньки, облікові записи в Instagram, Twitter, Facebook і Telegram.

"Восени втратив і старий Айфон, який був прив'язаний до різних сервісів, а в останній місяць спостерігаю втручання в них", — повідомив Бугров.

Відомо, що в ректора КНУ є дружина Ольга Руденко, викладачка філософії, та син Мирослав – аспірант філософського факультету.

Увага! Якщо хочете повідомити Фокусу суспільно важливу інформацію — надсилайте її на нашу пошту [email protected]

Нагадаємо, Володимир Бугров переміг на виборах ректора КНУ, що відбулися в березні 2021 року.

У 2017 році Бугров, будучи проректором цього вишу з науково-педагогічної роботи, дав інтерв'ю Фокусу щодо стану справ в українській освіті.