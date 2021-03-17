На виборах ректора КНУ ім. Шевченка перше місце посів проректор Бугров, — ЗМІ

За колишнього спікера ВРУ Володимира Литвина нібито проголосували лише 4% виборців.

На виборах ректора Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, які відбулися 17 березня, перше місце посів його проректор з науково-педагогічної роботи та професор Володимир Бугров. За інформацією видань "Країна" і ВВС, за нього проголосували 44% виборців.

На другому місці з 15% голосів опинився Олександр Рожко, професор та проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток).

Третє місце — 5% — у Сергія Вижва, професора та проректора з наукової роботи.

Колишній же нардеп і спікер ВРУ Володимир Литвин, який нині працює в КНУ професором, отримав лише 4% голосів.

Доцент Ірина Чудовська і професор Сергій Болтівець отримали по 1%.

До наступного туру виборів ректора КНУ ім. Шевченка, який відбудеться 24 березня, вийшли Бугров з Рожком.

За інформацією ВВС, у голосуванні брали участь 4 139 виборців, з яких 598 — студенти. На дільниці прийшло близько 70% виборців.

Варто зазначити, що 17 березня відбувся вже третій тур виборів ректора КНУ ім. Шевченка. У першому турі, який відбувся 25 листопада 2020 року, на посаду керівника університету претендували 10 кандидатів. До другого туру вийшли Бугров і Вижва, проте жоден з них не набрав більше 50% голосів, тому було прийнято рішення про проведення третього туру виборів.

Зазначимо, за підсумками засідання РНБО 11 березня 2021 року, було прийнято рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Одним з них був і Володимир Литвин.