На выборах ректора КНУ им. Шевченко первое место занял проректор Бугров, - СМИ

За бывшего спикера ВРУ Владимира Литвина якобы проголосовали лишь 4% избирателей.

На выборах ректора Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, которые состоялись 17 марта, первое место занял его проректор по научно-педагогической работе и профессор Владимир Бугров. По информации изданий "Страна" и ВВС, за него проголосовали 44% избирателей.

На втором месте с 15% голосов оказался Александр Рожко, профессор проректор по научно-педагогической (перспективное развитие).

Третье место — 5% — у Сергея Вижвы, профессора проректора по научной работе.

Бывший же нардеп и спикер ВРУ Владимир Литвин, ныне работающий в КНУ профессором, получил лишь 4% голосов.

Доцент Ирина Чудовская и профессор Сергей Болтивец получили по 1%.

В следующий тур выборов ректора КНУ им. Шевченко, который состоятся 24 марта, вышли Бугров с Рожко.

По информации ВВС, в голосовании участвовали 4 139 избирателей, из которых 598 — студенты. На участки пришло около 70% избирателей.

Стоит отметить, что 17 марта состоялся уже третий тур выборов ректора КНУ им. Шевченко. В первом туре, который состоялся 25 ноября 2020 года, на должность руководителя университета претендовали 10 кандидатов. Во второй тур вышли Бугров и Выжва, однако ни один из них не набрал более 50% голосов, потому было принято решение о проведении третьего тура выборов.

Отметим, по итогам заседания СНБО 11 марта 2021 года было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Одним из них был и Владимир Литвин.