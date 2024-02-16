75-летнего Жерара Депардье снова обвинили в сексуальных домогательствах

Французского актера уже не впервые подозревают в сексуальных домогательствах к женщинам с которыми он работал. Первое заявление с обвинениями поступило еще в 2018 году, однако из года в год все больше женщин обращаются к правоохранителям с подобными заявлениями. В конце прошлого года, одна из актрис, которая также рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Депардье, совершила самоубийство.

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75-летнего французского актера, известного ролями в таких фильмах как "Астерикс и Обеликс", "Веточники", "Неудачники" и другие, Жерара Депардье снова обвинили в домогательствах. Новая жертва сексуальных домогательств написала очередное заявление в начале января 2024 года, пишет газета Ouest France.

Стоит отметить, что это уже не первая жалоба направленная против Жерара Депардье за сексуальное насилие, после Шарлотты Арну в 2018 году, Элен Даррас, Рут Бальза и других в 2023 году. В частности, в конце декабря, одна из жертв актера, 60-летняя французская актриса Эммануэль Дебевер, покончила жизнь самоубийством спрыгнув с моста. Конечно актер отрицает все обвинения в свою сторону и уверяет, что он не способен оскорбить женщину.

В частности, известно, что новая жалоба за сексуальное насилие поступила 9 января. По версии жертвы, происшествие якобы происходило в Париже дома у актера, а также во время съемок в Анже в 2014 году. В частности, по данным источников в полиции на этот раз заявление поступило от бывшей ассистентки.

Депардье Фото: GettyImages

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По словам молодой женщины (она изъявила желание быть анонимной), которой на тот момент было 24 года, актер касался ее ягодиц и нецензурно выражался с первых встреч у себя дома, в частном особняке в Париже.

Известно, что сейчас продолжается расследование. Прокуратура открыла дело против 75-летнего актера.

Адвокат Жерара Депардье также прокомментировал инцидент. Он заявил, что об очередном заявлении на актера он узнал "через прессу". Однако, как бы там ни было, он напомнил, что его клиент "категорически отрицает факты, которые могут быть квалифицированы как сексуальное насилие", как и в других текущих судебных делах.

Напомним, Жерар Депардье высказался относительно войны в Украине. Позже Жерар Депардье назвал виновника войны в Украине и вступился за россиян.