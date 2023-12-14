Актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах, утонула в реке

Эммануэль Дебевер покончила жизнь самоубийством в день премьеры фильма, где она рассказала подробности насилия со стороны Жерара Депардье.

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60-летняя французская актриса Эммануэль Дебевер, после того как публично рассказала о домогательствах со стороны 74-летнего актера Жерара Депардье, совершила самоубийство. Происшествие случилось в прошлый четверг, 7 декабря, утверждает издание The Hollywood Reporter.

60-летняя актриса организовала свою смерть в день, когда на французском телевидении впервые дебютировала документальная лента-расследование, в котором она откровенно рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Жерара Депардье.

Как утверждают французские власти, женщина бросилась в реку Сену и погибла. Квалифицируют ее смерть как самоубийство.

Депардье и Дебевер Фото: facebook.com/Emmanuelle Debeve

В частности, в фильме она заявила, что в далеком 1982 году на съемках фильма "Даннтон", актер силой домогался к ней. Произошло это все внутри кареты, актер силой засунул руку под юбку актрисы, однако ей удалось убежать.

Стоит отметить, что речь идет об исторической драме, режиссером которой является Анджей Вайды. В ней актер сыграл главную роль Жоржа Дантона.

Интересно, что в апреле 2023 года стало известно, что еще 13 женщин написали заявление на актера за подобные действия и обвинили его в насилии. Сам же актер всячески отказывается от причастности к этим делам.

Напомним, Дженнифер Лопес предстала в своем клипе в платье украинского бренда.