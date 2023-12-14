Акторка, яка звинуватила Жерара Депардьє в домаганнях, втопилася в річці

Еммануель Дебевер покінчила життя самогубством у день прим'єри фільму, де вона розповіла подробиці насилля з боку Жерара Депардьє

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60-річна французька акторка Еммануель Дебевер, після того як привселюдно розповіла про домагання з боку 74-річного актора Жерара Депардьє, вчинила самогубство. Подія трапилася минулого четверга, 7 грудня, стверджує видання The Hollywood Reporter.

60-річна акторка організувала свою смерть в день, коли на французькому телебаченні вперше дебютувала документальна стрічка-розслідування, в якому вона відверто розповіла про сексуальні домагання з боку Жерара Депардьє.

Як стверджує французька влада, жінка кинулась у річку Сену і загинула. Кваліфікують її смерть як самогубство.

Депардьє і Дебевер Фото: facebook.com/Emmanuelle Debeve

Зокрема, у фільмі вона заявила, що у далекому 1982 році на зйомках фільму Даннтон, актор силою домагався до неї. Сталося це все в середині карети, актор силою засунув руку під спідницю акторки, однак їй вдалося втекти.

Варто відзначити, що мова йде про історичну драму, режисером якої є Анджей Вайди. У ній актор зіграв головну роль Жоржа Дантона.

Цікаво, що у квітні 2023 року стало відомо, що ще 13 жінок написали заяву на актора за подібні дії та звинуватили його у насильництві. Сам же актор всіляко відмовляється від причетності до цих справ.

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