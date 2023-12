Дженніфер Лопес приміряла сукню українського бренду (відео)

Раніше до цього дизайнера зверталися Сем Сміт та Бейонсе.

Related video

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес приміряла сукню українського бренду Frolov. Артистка зʼявилася у вбранні в новому кліпі.

Напередодні опубліковано трейлер майбутньої картини про Джей Ло "This Is Me… Nowʼ, яка повинна вийти незабаром на Amazon. В одному з кадрів зірка сцени зʼявилася в білій корсетній сукні з вирізами у формі сердець — від українського дизайнера Івана Фролова.

Фільм присвячений виходу однойменного альбому артистки, реліз якого запланований на 16 лютого 2024 року. Втім, уже 10 січня вона представить трек "Can't Get Enough".

Дженніфер Лопес

Цю сукню український бренд представив під час Лондоського тижня моди восени 2023 року.

Сукня від Івана Фролова

На початку 2023 в сукні від Frolov у Дубаї виступила співачка Бейонсе після кількарічної перерви у своєму сценічному житті.

Бейонсе Фото: Getty Images

Також у кліпі співака Сема Сміта "I'm Not Here To Make Friends" зʼявилися девʼять образів від українського дизайнера. А авторкою відео стала українка Таню Муіньо.

Кліп Сема Сміта

Нагадаємо, Мадонна зустріла новий 2022 рік у балаклаві від українського дизайнера Руслана Багінського.

Також Фокус писав про другу появу Бейонсе в образі від Івана Фролова.