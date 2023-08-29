Бейонсе виступила в образі від українського дизайнера (фото)

Артистка зі світовим іменем уже вдруге обирає цей бренд.

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41-річна американська співачка Бейонсе виступила у Лас-Вегасі в кастомному образі від українського дизайнера. Про це повідомляється на сторінці бренду FROLOV.

Образ зірки сцени складався з металевої мінісукні з довгими рукавами, верхня частина якої під час виступу трансформувалася у прозорий боді з вишитим вручну анатомічним серцем. На ноги Бейонсе взула сріблясті ботильйони, а на її голові був червоний капелюх з широкими крисами та маскою.

Як повідомляється, образ-трансформер створили в київському ательє Frolov.

Це вже друга поява американської знаменитості в образі українського бренду. На початку 2023 року вона виступила в Дубаї в рожевій мінісукні від Івана Фролова.

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Бейонсе у Лас-Вегасі

"Зроблено в Україні, від FROLOV, для Бейонсе 🇺🇦 ❤️", — зазначають на сторінці українського бренду, в образі від якого також зʼявлялася англійська співачка Ріта Ора.

Бейонсе у Лас-Вегасі

Нагадаємо, охоронець Бейонсе став новою зіркою соцмереж.

Також Фокус писав про перший виступ Бейонсе за 5 років на початку 2023-го в сукні українського бренду.