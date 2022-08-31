Ріта Ора виступила на фестивалі у сукні українського бренду FROLOV (фото)
Наряд від українського дизайнера буквально засліпив усіх навколо.
31-річна англійська співачка Ріта Ора виступила на німецькому фестивалі Zürich Openair у сукні українського бренду FROLOV. Про це повідомили на офіційній Instagram-сторінці модного бренду.
У Німеччині артистка албанського походження заспівала на сцені в знаковій сукні-феєрверку, яка буквально осліплювала все навколо. Волосся Ріти Ори було розпущене, а на обличчі знаменитості красувався блискучий макіяж.
"@ritaora запалює сцену у сукні FROLOV Fireworks 💫", — зазначили представники модного бренду у соцмережі.
У коментарях дизайнера Івана Фролова та його команду привітали прихильники бренду. Зокрема відома українська fashion-блогерка Аліна Френдій та переможниця "Євробачення" Джамала.
"Чудово", — написала українська співачка.
Яскраві та провокативні наряди від FROLOV часто обирають українські знаменитості для публічних заходів та зйомок кліпів. Зокрема Маша Єфросініна, Віра Брежнєва, Монатик тощо.
Нагадаємо, співачка Гвен Стефані придбала сукню українського бренду Bevza.
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