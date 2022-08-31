Ріта Ора виступила на фестивалі у сукні українського бренду FROLOV (фото)

Наряд від українського дизайнера буквально засліпив усіх навколо.

31-річна англійська співачка Ріта Ора виступила на німецькому фестивалі Zürich Openair у сукні українського бренду FROLOV. Про це повідомили на офіційній Instagram-сторінці модного бренду.

У Німеччині артистка албанського походження заспівала на сцені в знаковій сукні-феєрверку, яка буквально осліплювала все навколо. Волосся Ріти Ори було розпущене, а на обличчі знаменитості красувався блискучий макіяж.

"@ritaora запалює сцену у сукні FROLOV Fireworks 💫", — зазначили представники модного бренду у соцмережі.

[ + – ] Ріта Ора у сукні українського бренду

У коментарях дизайнера Івана Фролова та його команду привітали прихильники бренду. Зокрема відома українська fashion-блогерка Аліна Френдій та переможниця "Євробачення" Джамала.

"Чудово", — написала українська співачка.

[ + – ] Ріта Ора у сукні українського бренду

Яскраві та провокативні наряди від FROLOV часто обирають українські знаменитості для публічних заходів та зйомок кліпів. Зокрема Маша Єфросініна, Віра Брежнєва, Монатик тощо.

[ + – ] Віра Брежнєва у наряді від FROLOV

Нагадаємо, співачка Гвен Стефані придбала сукню українського бренду Bevza.

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