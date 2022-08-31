Рита Ора выступила на фестивале в платье украинского бренда FROLOV (фото)

Наряд от украинского дизайнера буквально ослепил всех вокруг.

31-летняя английская певица Рита Ора выступила на немецком фестивале Zürich Openair в платье украинского бренда FROLOV. Об этом сообщили на официальной Instagram-странице модного бренда.

В Германии артистка албанского происхождения спела на сцене в знаковом платье-фейерверке, буквально ослепляющем все вокруг. Волосы Риты Оры были распущены, а на лице знаменитости красовался блестящий макияж.

"@ritaora зажигает сцену в платье FROLOV Fireworks 💫", — отметили представители модного бренда в соцсети.

[ + – ] Рита Ора в платье украинского бренда

В комментариях дизайнера Ивана Фролова и его команду поздравили поклонники бренда. В частности, известна украинская fashion-блогер Алина Френдий и победительница "Евровидения" Джамала.

"Великолепно", — написала украинская певица.

[ + – ] Рита Ора в платье украинского бренда

Яркие и провокационные наряды от FROLOV часто выбирают украинские знаменитости для публичных мероприятий и съемок клипов. В частности, Маша Ефросинина, Вера Брежнева, Монатик и т.д.

[ + – ] Вера Брежнева в наряде от FROLOV

Напомним, певица Гвен Стефани приобрела платье украинского бренда Bevza.

Также Фокус писал о пополнении в коллекции шляп королевы Елизаветы головным убором от украинского дизайнера Руслана Багинского.