Королева Елизавета сделала исключение и приняла в подарок украинскую шляпу (фото)

Монарх пользуется услугами только персонального стилиста шляп.

Королева Великобритании Елизавета Вторая сделала исключение и приняла в подарок шляпу от украинского дизайнера. Об этом сообщает ТСН.

"Ее Величество королева Елизавета II согласилась принять фирменную шляпку из Украины", — отметили на Instagram-странице бренда Baginskiy.

Создатель узнаваемых головных уборов в мире Руслан Багинский ранее создал особую фетровую шляпу в цветах украинского флага, которую передал самой королеве Елизавете.

"Королева является первым амбассадором в мире, который ассоциируется с головными уборами", — отмечает дизайнер из Львова.

[ + – ] Шляпа для королевы Елизаветы Фото: MFA of Ukraine

Позже стало известно, что британский монарх принял презент от украинского дизайнера. Хотя, как известно, Ее Величеству головные уборы создает персональный дизайнер шляп.

Для начала 96-летней королеве было предложено около 20 эскизов предстоящего головного убора, из которых она уже выбрала конечный вариант.

Нежно-голубой головной убор прибыл в Королевство в День Независимости Украины 2022. Передать его помогли украино-британские дипломаты, в частности госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

[ + – ] Королева Елизавета практически всегда появляется на публике в ярких шляпах Фото: Фото: Gettyimages

Руслан Багинский – один из самых популярных дизайнеров шляп в мире. В его головных уборах выходят на публику Белла Хадид, Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Елена Зеленская, Мадонна и т.д.

Напомним, Руслан Багинский создал уникальную шляпку для королевы Елизаветы.

Также Фокус писал о модной шляпке дочери королевы, принцессы Анны.