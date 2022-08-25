Руслан Багинский подарил шляпку королеве Елизавете II (фото)
Подаренный головной убор станет частью коллекции Ее Величества.
Известный украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для королевы Великобритании Елизаветы Второй. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в своих соцсетях.
Дизайнер головных уборов из Львова по случаю Дня Независимости 2022 изготовил фетровую шляпку для королевы и передал ее послу Великобритании в Украине Мелинде Симмонс.
Украинская фетровая шляпка голубого цвета с синим бантиком и букетом цветных фиалок и незабудок станет частью коллекции головных уборов 96-летнего монарха.
"По случаю Дня Независимости Украины и в благодарность за непоколебимую поддержку знаменитый дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для Ее Величества королевы. Мы гордимся тем, что эта шляпка станет частью коллекции головных уборов Ее Величества", — подписали фото встречи знаменитого дизайнера и госпожи посла Великобритании.
На снимке дипломат держит в руках круглую белую коробку, на которой написаны слова "Эта шляпка" и лого украинского бренда.
Руслан Багинский – довольно популярная персона среди звезд мирового шоу-бизнеса. В его головных уборах появляются в публичном пространстве Белла Хадид, Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Мадонна и другие. Последняя даже встретила 2022 в балаклаве от дизайнера из Львова.
Напомним, светская львица Пэрис Хилтон вышла на публику в изделии от Руслана Багинского.
Также Фокус писал о специальном патриотическом дропе сине-желтых бейсболок бренда Руслана Багинского.