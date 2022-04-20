Бренд Ruslan Baginskiy выпустил патриотический дроп из двух бейсболок

Все средства с продажи вещей пойдут на ВСУ.

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Украинский дизайнер шляп Руслан Багинский выпустил специальный патриотический дроп из двух бейсболок – желтой и синей. Об этом бренд Ruslan Baginskiy сообщил на своей Instagram-странице.

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Отмечается, что национальный цвет Украины стал "символом свободы, мужества, храбрости и решительности". Бейсболки из дропа производятся в Украине во время войны. Каждая кепка украшена вышитым вручную украинским флагом.

[ + – ] Кепка с нового патриотического дропа Ruslan Baginskiy

"Голубой и желтый: когда отдельно — всего два цвета, вместе они — символ. Символ свободы, смелости, стойкости и несгибаемости. Сейчас они "звучат" увереннее и громче многих людей, биколор из флага нации стал международным символом ценностей, которые мир разделяет", — сообщает бренд.

[ + – ] В дропе всего два вида бейсболок – желтая и синяя

Сообщается, что все средства с продажи этого дропа будут переданы в фонд Сергея Притулы, который помогает Вооруженным Силам Украины. "Будьте мужественны, как Украина. Покупая бейсболку, вы болеете за Украину", — отмечает Ruslan Baginskiy.

Стоимость одной бейсболки составляет 190 долларов (около 5 600 тыс. грн), что по сравнению с другими вещами бренда достаточно мало.

Напомним, что в балаклаве Руслана Багинского встретила Новый 2022 год поп-дива Мадонна, которая часто демонстрирует на публике шляпы от львовского дизайнера.

Также Фокус писал о топ-5 мировых звездах, выбирающих вещи от Руслана Багинского.