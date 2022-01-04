Мадонна встретила Новый год в балаклаве украинского бренда

Мировые знаменитости в который раз выбирают изделия украинских дизайнеров.

63-летняя американская поп-дива Мадонна для встречи Нового года выбрала оригинальный наряд, который дополнила балаклавой от известного украинского дизайнера шляп. Об этом дизайнер Руслан Багинский сообщил в своем Instagram.

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Мадонна опубликовала видео со встречи Нового года, представ в серебристом трикотажном платье с запахом, серебристых ботильонах и, собственно, в балклаве. Напомним, это модный тренд сезона зима 2021-22.

Преимущество балаклавы в том, что она легко заменяет в зимнем наряде сразу два предмета одежды — шапку и шарф, а если выбрать нарядный вариант, расшитый стразами, то она может стать главным акцентом в модном образе. Балаклавы появились в коллекциях таких модных домов как Stella McCartney, Perfect Moment, Gucci и т.д.

[ + – ] Мадонна в балаклаве украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

Отметим, что стоимость этого головного убора от украинского дизайнера составляет 710 долларов (более 19 тысяч гривен). И, если верить соцсетям Мадонны, у нее уже целая коллекция шляп и шапок от Багинского.

[ + – ] Балаклава украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Впрочем, его поклонницами являются и прочие знаменитости. Так, Ирина Шейк, Белла Хадид, Майли Сайрус, Наталья Водянова и другие в свое время появлялись на публике в головных уборах от Руслана Багинского. О секрете успеха 32-летнего украинского дизайнера родом со Львова за границей Фокус писал в отдельном материале.

[ + – ] Майли Сайрус в фуражке от Ruslan Baginskiy.

Ранее Фокус сообщал, что в сиквеле сериала "Секс в большом городе" в одной из серий героиня появилась в пижаме для вечеринок украинского бренда Sleeper. Особенностью таких пижамных костюмов являются перья марабу, которыми обшивают пижамные брюки.