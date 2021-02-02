Все дело в шляпе: топ-5 мировых знаменитостей, которых покорили изделия Руслана Багинского

Шляпный "почерк" украинского дизайнера стал узнаваемым во всем мире.

Украинский дизайнер Руслан Багинский превратил создание шляп в настоящее искусство, и сегодня о 31-летнем львовьянине, который сейчас живет и работает в Киеве, знает весь мир, а среди его клиентов – известнейшие певицы, актрисы и модели.

Как пишет Buro247.ua, в 20 лет Руслан начал работать стилистом, а свою первую шляпу сделал для съемок. Позже создание головных уборов увлекло его так, что он решился открыть свое дело.

[ + – ] Руслан Багинский Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Шляпное мастерство он осваивал самостоятельно, поскольку во Львове не было учебного заведения, где бы можно было получить образование по этой специальности. Руслан читал книги, блоги, искал всю доступную информацию, а также нашел в родном городе две небольшие старинные студии, где также получил важные знания.

Сегодня СМИ, в том числе именитые глянцевые журналы, о нем говорят, как о создателе стильных шляп, которые занимают почетное место в гардеробах известных модниц. В сентябре прошлого года бренд Ruslan Baginskiy представил уже вторую кутюрную коллекцию головных уборов.

"Его работы можно узнать по жестким, как у бейсбольных кепок, полям, войлоку, твиду и другим материалам ручной работы", – писал о Багинском The New York Times.

На своей странице в Фейсбуке мастер с радостью публикует фото своих именитых клиенток. Давайте и мы посмотрим, кого покорили удивительные изделия нашего соотечественника.

Ирина Шейк

35-летняя супермодель Ирина шейк с удовольствием носит головные уборы с инициалами RB (Ruslan Baginskiy). Папарацци не раз «ловили» бывшую возлюбленную голливудского актера и режиссера Брэдли Купера на прогулках с их дочерью Леей на улицах Нью-Йорка. Модель предпочитает черные цвета шапок и шляп, которые идут к ее слегка смуглой коже.

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Белла Хадид

24-летняя модель с мировым именем без ума от меховых панам Багинского. Она неоднократно появлялась в них на публике.

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Николь Потуральски

28-летняя немецкая модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Пита и "смесь" Ирины Шейк и Анджелины Джоли в своем гардеробе также имеет несколько шляп от украинского дизайнера, и хвасталась обновками в соцсетях.

Кара Дэлевинь

28-летняя британская модель аристократического происхождения для прогулок осеннее-зимний также отдала предпочтение меховой панаме от Багинского.

[ + – ] Кара Делевинь в меховой панаме RB Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Мадонна

62-летняя певица еще в 2018 году щеголяла в шляпах от Багинского. Она появилась в них на страницах Vogue Italia.

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

[ + – ] Мадонна в шляпе от Багинского Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

"О кавер-стори фотографов Мерт Алас и Маркус Пиггота и наш кастомные шляпу тогда написали все, а Madame X стала неофициальным послом RB — у меня дома нет столько моих головных уборов, как у нее в Португалии. Сегодня произошел двойной удар: Мадонна запостила видео, в котором позирует сразу в двух baker boy cap — одна из осенней коллекции, и ее еще можно купить на Browns и Farfetch, а вторая — кастомных, с вышитой кристаллами буквой M. Wow Wow", – писал Руслан в Фейсбуке.

Среди других знаменитостей, у которых есть шляпы от Багинского, – супермодель Наталья Водянова и ее супруг Антуан Арно, наследник самого богатого бизнесмена Европы, владельца Louis Vuitton Бернара Арно. Для певицы и модели Ванессы Парады бренд изготовил головной убор с ее инициалами. В его шляпе позировала для глянца голливудская дива Сальма Хайек.

[ + – ] Наталья Водянова и Антуан Арно в шляпах бренда Ruslan Baginskiy Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

[ + – ] Ванеса Паради в "именной" фуражке от Багинского Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy