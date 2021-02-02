Уся справа в капелюсі: топ-5 світових зірок, яких підкорили вироби Руслана Багінського

Капелюшний "почерк" українського дизайнера став впізнаваним в усьому світі.

Український дизайнер Руслан Багінський перетворив створення капелюхів на справжнє мистецтво, і сьогодні про 31-річного львівʼянина, який зараз живе і працює в Києві, знає весь світ, а серед його клієнтів — відомі співачки, акторки та моделі.

Як пише Buro247.ua, у 20 років Руслан почав працювати стилістом, а свій перший капелюх зробив для зйомок. Пізніше створення головних уборів захопило його так, що він зважився відкрити свою справу.

[ + – ] Руслан Багінський Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Капелюшну майстерність він освоював самостійно, оскільки у Львові не було навчального закладу, де б можна було здобути освіту за цією спеціальністю. Руслан читав книги, блоги, шукав усю доступну інформацію, а також знайшов у рідному місті дві невеликі старовинні студії, де також отримав важливі знання.

Сьогодні ЗМІ, зокрема й імениті глянцеві журнали, про нього говорять, як про творця стильних капелюхів, які займають почесне місце в гардеробах відомих модниць. У вересні минулого року бренд Ruslan Baginskiy представив уже другу кутюрную колекцію головних уборів.

"Його роботи можна дізнатися за жорсткими, як у бейсбольних кепок, полями, повсті, твіду та інших матеріалів ручної роботи", — писав про Багінського The New York Times.

На своїй сторінці у Фейсбуці майстер із радістю публікує фото своїх іменитих клієнток. Давайте й ми подивимося, кого підкорили дивовижні вироби нашого співвітчизника.

Ірина Шейк

35-річна супермодель Ірина Шейк із задоволенням носить головні убори з ініціалами RB (Ruslan Baginskiy). Папараці не раз «ловили» колишню кохану голлівудського актора та режисера Бредлі Купера на прогулянках з їхньою дочкою Леєю на вулицях Нью-Йорка. Модель надає перевагу шапкам та капелюхам чорного кольору, які пасують до її злегка смаглявої шкіри.

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Белла Хадід

24-річна модель зі світовим імʼям без тями від хутряних панам Багінського. Вона неодноразово зʼявлялася в них на публіці.

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Ніколь Потуральскі

28-річна німецька модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Піта та "суміш" Ірини Шейк й Анджеліни Джолі в своєму гардеробі також має кілька капелюхів від українського дизайнера, і хвалилася обновками в соцмережах.

Кара Делевінь

28-річна британська модель аристократичного походження для осінньо-зимових прогулянок також віддала перевагу хутряний панамі від Багінського.

[ + – ] Кара Делевінь у хутряній панамі RB Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Мадонна

62-річна співачка ще в 2018 році красувалася в капелюхах від Багінського. Вона зʼявилася в них на сторінках Vogue Italia.

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

[ + – ] Мадонна в капелюсі від Багінського Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

"Про кавер-сторі фотографів Мерта Аласа та Маркуса Піггота і наш кастомний капелюх тоді написали всі, а Madame X стала неофіційним послом RB — у мене вдома немає стільки моїх головних уборів, як у неї в Португалії. Сьогодні стався подвійний удар: Мадонна запостила відео, в якому позує відразу в двох baker boy cap — одна з осінньої колекції, і її ще можна придбати на Browns і Farfetch, а друга — кастомна, із вишитою кристалами буквою M. Wow Wow ", — писав Руслан у Фейсбуці.

Серед інших знаменитостей, які мають капелюхи від Багінського, — супермодель Наталія Водянова та її чоловік Антуан Арно, спадкоємець найбагатшого бізнесмена Європи, власника Louis Vuitton Бернара Арно. Для співачки та моделі Ванесси Паради бренд виготовив головний убір з її ініціалами. У його капелюсі позувала для глянцю голлівудська діва Сальма Гаєк.

[ + – ] Наталя Водянова та Антуан Арно в капелюхах бренду Ruslan Baginskiy Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

[ + – ] Ванеса Параді в "іменному" кашкеті від Багінського Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy