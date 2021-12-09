Тренды зимы 2021/22. Самый модный зимний головной убор – балаклава

За окном уже вторую неделю – календарная зима. И хотя пока что тепло и сыро, синоптики прогнозируют похолодание. А это – повод утеплиться для тех, кто еще в силу каких-то причин не успел купить стильные и комфортные вещи на ближайшие три месяца.

Одной из самых популярных вещей этой зимы станет балаклава. Этот головной убор относительно недавно поселился в наших гардеробах, однако с каждым сезоном его популярность возрастает все больше. Фокус собрал самую интересную информацию для тех, кто еще раздумывает, покупать ее или нет.

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Благодаря своему крою, балаклава с легкостью заменит сразу две вещи – шапку и шарф. Она универсальная, теплая, а при соответствующем декоре и вовсе может стать акцентом в аутфите.

Впервые о ней заговорили еще в 2018 году, когда мировые дизайнеры начали включать ее в свои коллекции. Однако именно зимой 2021-22 балаклава находится на пике популярности. Если раньше ее носили только определенные субкультуры или туристы во время пребывания на горнолыжных курортах или при покорении вершин, то теперь она станет прекрасным дополнением к зимнему ансамблю.

[ + – ] Балаклава с блестками от украинского дизайнера Руслана Багинского

Окончательно тренд на балаклавы в этом сезоне закрепила королева Instagram Ким Кардашьян, которая посетила в начале осени 2021 Met Gala и вышла на красную дорожку в черном комбинезоне и балаклаве от Balenciaga. Кстати, за свои смелые и провокативные образы. а также вклад в мировую моду бизнесвумен и многодетная мать недавно получила звание "Иконы стиля".

Что-то среднее между балаклавой и мешком носил на голове и пока еще супруг Ким, рэпер Канье Уэст.

[ + – ] Балаклава-свитер станет отличным решением для холодного времени года

С чем же носить балаклавы? Стилисты утверждают, что они подходят как для спортивного стиля, так и для более утонченных образов. Их можно сочетать, например, с классическим пальто. Дизайнеры, в том числе украинские, в свою очередь предлагают большой выбор балаклав и стилистических решений с ними. Так, интересным вариантом балаклавы является Knyahynya от украинского бренда Bevza, на которую дизайнеров вдохновил образ киевской княгини Ольги. Также в новой коллекции есть вариант свитера-балаклавы, что станет отличным стильным решением под грядущие морозы.

Дизайнер шляп Руслан Багинский предлагает балаклавы, расшитые стразами.

[ + – ] Балаклава, вдохновленная образом киевской княгини Ольги

Что касается мировых брендов, то балаклавы можно было увидеть на подумах и в коллекциях таких домов как Loro Piana, Stella McCartney, Perfect Moment, Gucci и т.д..

Напомним, Фокус рассказывал о трендах зимы 2021-22, а именно о пальто самого популярного и модного оттенка длины макси.