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Тренды зимы 2021/22. Самый модный зимний головной убор – балаклава

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Фото: https://www.instagram.com/p/CWYoq0zMDu6/ | Балаклава на пике модных тенденций зимы 2021-22

За окном уже вторую неделю – календарная зима. И хотя пока что тепло и сыро, синоптики прогнозируют похолодание. А это – повод утеплиться для тех, кто еще в силу каких-то причин не успел купить стильные и комфортные вещи на ближайшие три месяца.

Одной из самых популярных вещей этой зимы станет балаклава. Этот головной убор относительно недавно поселился в наших гардеробах, однако с каждым сезоном его популярность возрастает все больше. Фокус собрал самую интересную информацию для тех, кто еще раздумывает, покупать ее или нет.

Благодаря своему крою, балаклава с легкостью заменит сразу две вещи – шапку и шарф. Она универсальная, теплая, а при соответствующем декоре и вовсе может стать акцентом в аутфите.

Впервые о ней заговорили еще в 2018 году, когда мировые дизайнеры начали включать ее в свои коллекции. Однако именно зимой 2021-22 балаклава находится на пике популярности. Если раньше ее носили только определенные субкультуры или туристы во время пребывания на горнолыжных курортах или при покорении вершин, то теперь она станет прекрасным дополнением к зимнему ансамблю.

Балаклава с блестками от украинского дизайнера Руслана Багинского

Окончательно тренд на балаклавы в этом сезоне закрепила королева Instagram Ким Кардашьян, которая посетила в начале осени 2021 Met Gala и вышла на красную дорожку в черном комбинезоне и балаклаве от Balenciaga. Кстати, за свои смелые и провокативные образы. а также вклад в мировую моду бизнесвумен и многодетная мать недавно получила звание "Иконы стиля".

Что-то среднее между балаклавой и мешком носил на голове и пока еще супруг Ким, рэпер Канье Уэст.

Балаклава-свитер станет отличным решением для холодного времени года

С чем же носить балаклавы? Стилисты утверждают, что они подходят как для спортивного стиля, так и для более утонченных образов. Их можно сочетать, например, с классическим пальто. Дизайнеры, в том числе украинские, в свою очередь предлагают большой выбор балаклав и стилистических решений с ними. Так, интересным вариантом балаклавы является Knyahynya от украинского бренда Bevza, на которую дизайнеров вдохновил образ киевской княгини Ольги. Также в новой коллекции есть вариант свитера-балаклавы, что станет отличным стильным решением под грядущие морозы.

Дизайнер шляп Руслан Багинский предлагает балаклавы, расшитые стразами.

Балаклава, вдохновленная образом киевской княгини Ольги

Что касается мировых брендов, то балаклавы можно было увидеть на подумах и в коллекциях таких домов как Loro Piana, Stella McCartney, Perfect Moment, Gucci и т.д..

Напомним, Фокус рассказывал о трендах зимы 2021-22, а именно о пальто самого популярного и модного оттенка длины макси.