Тренди зими 2021/22. Наймодніший зимовий головний убір – балаклава

За вікном уже другий тиждень – календарна зима. І хоча поки що тепло та сиро, синоптики прогнозують похолодання. А це – привід утеплитися для тих, хто ще через якісь причини не встиг купити стильні та комфортні речі на найближчі три місяці.

Однією із найпопулярніших речей цієї зими стане балаклава. Цей головний убір відносно недавно оселився в наших гардеробах, проте з кожним сезоном його популярність зростає дедалі більше. Фокус зібрав найцікавішу інформацію для тих, хто ще роздумує, купувати її чи ні.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Завдяки своєму крою, балаклава легко замінить відразу дві речі — шапку і шарф. Вона універсальна, тепла, а при відповідному декорі взагалі може стати акцентом в аутфіті.

Уперше про неї заговорили ще у 2018 році, коли світові дизайнери почали включати її до своїх колекцій. Проте саме взимку 2021-22 балаклава перебуває на піку популярності. Якщо раніше її носили лише певні субкультури чи туристи під час перебування на гірськолижних курортах або підкоренні вершин, то тепер вона стане чудовим доповненням до зимового ансамблю.

[ + – ] Балаклава з блискітками від українського дизайнера Руслана Багінського

Остаточно тренд на балаклави цього сезону закріпила королева Instagram Кім Кардаш'ян, яка відвідала на початку осені 2021 Met Gala і вийшла на червону доріжку в чорному комбінезоні та балаклаві від Balenciaga. До речі, за свої сміливі та провокативні образи, а також внесок у світову моду бізнес-вумен та багатодітна мати нещодавно отримала звання "Ікони стилю".

Щось середнє між балаклавою та мішком носив на голові і поки що чоловік Кім, репер Каньє Вест.

[ + – ] Балаклава-світер стане відмінним рішенням для холодної пори року

З чим носити балаклави? Стилісти стверджують, що вони підходять як спортивного стилю, так і для більш витончених образів. Їх можна поєднувати, наприклад, із класичним пальтом. Дизайнери, зокрема українські, у свою чергу пропонують великий вибір балаклав та стилістичних рішень з ними. Цікавим варіантом балаклави є Knyahynya від українського бренду Bevza, на яку дизайнерів надихнув образ київської княгині Ольги. Також у новій колекції є варіант светра-балаклави, що стане чудовим стильним рішенням під майбутні морози.

Дизайнер капелюхів Руслан Багінський пропонує балаклави, розшиті стразами.

[ + – ] Балаклава, натхненна образом київської княгині Ольги

Що стосується світових брендів, то балаклави можна було побачити на подіумах і в колекціях таких будинків як Loro Piana, Stella McCartney, Perfect Moment, Gucci і т.д.

Нагадаємо, Фокус розповідав про тренди зими 2021-22, а саме про пальто найпопулярнішого та модного відтінку довжини максі.