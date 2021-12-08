Кім Кардаш'ян у total-black отримала нагороду "Ікона моди" та згадала колишнього
Кім Кардаш'ян подякувала Каньє Весту за те, що він відкрив для неї світ моди.
Кім Кардаш'ян отримала нагороду "Ікона моди" на церемонії People's Choice Awards 2021, яка відбулася у Barker Hangar (павільйон для масових заходів) у Санта-Моніці, пише People.
За заслуженим трофеєм Кім вийшла в образі, який відразу став ще одним підтвердженням того, що перемогла вона не дарма. На Кардаш'ян був повністю обтислий чорний комбінезон від Balenciaga з високою горловиною та рукавами у рукавичках. Цікавою деталлю став бюстгальтер, який якщо і входив до ансамблю, то виглядав так, ніби Кім випадково одягла його поверх комбінезону.
Образ завершували ефектні сонцезахисні окуляри, що нагадують козирок, шпильки та масивні сережки з дорогоцінним камінням.
Нагороду Кім вручила акторка та модель Трейсі Елліс Росс.
"Від ікони моди іконі моди, від підприємця підприємцю, від любителя Balenciaga любителю Balenciaga — я з радістю передаю корону модній іконі 2021 року: Кім Кардаш'ян Вест", — сказала Росс.
Здобувши трофей. Кардаш'ян подякувала своїм шанувальникам, рідним, а також колишньому чоловікові Каньє Весту. З її слів, він відкрив для неї світ моди.
Крім премії Fashion Icon, вона була номінована на премію "Соціальна зірка 2021 року" разом з Еддісон Рей, Брітні Спірс, Чарлі Д'Амеліо, Двейном "Скелею" Джонсоном, Джастіном Бібером і Кайлі Дженнер. Перемогла в цій категорії звільнена від 13-річної опіки батька Брітні.
Крім Кім, нагорода не минула і її маму Кріс Дженнер: останній сезон сімейного шоу "Родина Кардаш'ян" був нагороджений статуеткою премії у номінації "Реаліті-шоу року".
"Ми закрили цей розділ, але попереду новий", — сказала 66-річна Кріс, яку супроводжували дочки Кім і Хлоя.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян почала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, а Каньє Вест заявив, що має намір повернути її назад і не хоче розлучатися. Про те, що вона претендує на звання "Ікони моди", стало відомо минулого тижня.