Кім Кардаш'ян підтвердила нові романтичні відносини

Вони гуляють по Лос-Анджелесу, тримаються за руки та сміються

Про можливий роман 41-річної зірки Кім Кардаш’ян, яка взимку минулого року подала на розлучення з репером Каньє Вестом, та 28-річного учасника "Saturday Night Live" Піта Девідсона гуділи всі таблоїди. Проте наразі стало відомо, що пара офіційно разом. Про це повідомляє Page Six.

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Познайомились багатодітна мама Кім Кардаш’ян та стендап-комік на одному телешоу, де були в образах принцеси Жасмін та Алладіна. Наприкінці вони поцілувалися, що стало приводом для чуток та підозр про їхні подальші стосунки.

Нещодавно папараці зловили момент, коли Кім та Девідсон гуляли, сміючись та тримаючись за руки, у Лос-Анджелесі. Судячи з фото та відео, які потрапили в мережу, вони по-справжньому щасливі бути разом.

[ + – ] Кім Кардаш"ян і Піт Девідсон гуляють по Лос-Анджелесу

Варто зазначити, що Піт Девідсон, який влітку закінчив відносини із зіркою серіалу "Бріджертони", уже знайомий з родиною Кардаш’ян, адже минулого тижня відсвяткував свій 28-й день народження в домі Кріс Дженнер, матері його нової дівчини. Як відомо, вечірку організувала сама Кім.

[ + – ] Перше спільне фото Кім Кардаш"ян та Піта Девідсона

Зазначимо, що раніше одне із джерел повідомило, що нинішній друг телезірки не схожий на її колишнього коханого Каньє Веста. "Вона щаслива зустріти когось, хто повністю протилежний до попередніх відносин", — сказав інсайдер. А перед цим ЗМІ приписували Кім роман з журналістом CNN, з яким вона знайома вже багато років.

Раніше ми повідомляли, що Кім Кардаш’ян та Піт Девідсон сфотографувалися разом в особняку матері Кім. На фотографії Піт одягнений у піжаму бренду Кім Кардаш’ян SKIMS.

Нагадаємо, майже колишнього чоловіка Кім Кардаш’ян помітили на побаченні з 22-річною моделлю. Хоча незадовго до того Каньє Вест заявляв, що хоче зберегти стосунки із своєю поки законною дружиною.