Ким Кардашьян подтвердила новые романтические отношения

Они гуляют по Лос-Анджелесу, держатся за руки и смеются

О возможном романе 41-летней звезды Ким Кардашьян, которая прошлой зимой подала на развод с рэпером Канье Уэстом, и 28-летнего участника "Saturday Night Live" Пита Дэвидсона гудели все таблоиды. Однако сейчас стало известно, что пара официально вместе. Об этом сообщает Page Six.

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Познакомились многодетная мама Ким Кардашьян и стендап-комик на одном телешоу, где выступали в образах принцессы Жасмин и Алладина. В конце они поцеловались, что стало поводом для слухов и подозрений об их дальнейших отношениях.

Недавно папарацци поймали момент, когда Ким и Дэвидсон гуляли, смеясь и держась за руки, в Лос-Анджелесе. Судя по фото и видео, попавшим в Сеть, они по-настоящему счастливы быть вместе.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон гуляют по Лос-Анджелесу

Стоит отметить, что Пит Дэвидсон, который летом закончил отношения со звездой сериала "Бриджертоны", уже знаком с семьей Кардашьян, ведь на прошлой неделе отпраздновал свой 28-й день рождения в доме Крис Дженнер, матери его новой девушки. Как известно, вечеринку организовала сама Ким.

[ + – ] Первое общее фото Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона

Отметим, что ранее один из источников сообщил, что нынешний друг телезвезды совсем не похож на ее бывшего мужа Канье Уэста. "Она счастлива встретить кого-то, кто совсем не похож на ее экс-супруга", — сказал инсайдер. А перед этим СМИ приписывали Ким роман с журналистом CNN, с которым она знакома уже много лет.

Ранее мы сообщали, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон сфотографировались вместе в особняке матери Ким. На фотографии Пит одет в пижаму бренда Ким Кардашьян SKIMS.

Напомним, почти бывшего мужа Ким Кардашьян заметили на свидании с 22-летней моделью. Хотя незадолго до этого Канье Уэст заявлял, что хочет сохранить отношения со своей пока законной супругой.