Выдержали всего пять месяцев: звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайвенор и Пит Дэвидсон расстались

Отношения актеров на расстоянии закончились фиаско

26-летняя звезда нашумевшего сериала "Бриджертоны" Фиби Дайвенор и 27-летний комик Пит Дэвидсон расстались после пяти месяцев отношений. Инсайдеры полагают, что они не выдержали долгой разлуки – сейчас Фиби занята на съемках в Великобритании, а Пит – снимается в США. Об этом пишет Page Six.

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Последний раз пару видели в прошлом месяце на Уимблдоне. Они вместе посетили несколько теннисных матчей и выглядели вполне счастливыми.

"Роман Пита и Фиби был настоящим ураганом. С самого начала они были преданы друг другу. Их отношения были бурными, но расстояние очень давило на них. Они останутся близки, но если ничего не изменится, их отношения не восстановятся", — рассказал источник, близкий к паре.

[ + – ] Фиби Дайвенор в сериале "Бриджертоны" Фото: Instagram phoebedynevor [ + – ] Фиби Дайвенор в сериале "Бриджертоны" Фото: Instagram phoebedynevor

Причиной разлуки стал и напряженный рабочий график актеров. Фиби сейчас снимается во втором сезоне сериала "Бриджертоны", а Пит занят на съемках шоу Saturday Night Live.

По слухам, Пит влюбился в Фиби, после того, как увидел ее в первом сезоне сериала. Там немало весьма откровенных сцен, что, видимо, сыграло свою роль.

Напомним, Фиби Дайвенор прославилась после сериала Netflix "Бриджертоны", где исполнила роль юной Дафны, которая ищет себе мужа. Действие сериала происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. За что его и критиковали и восхищались, в частности, многочисленные споры он вызывал из-за большого количества темнокожих актеров.

[ + – ] Пит Дэвидсон Фото: Instagram petedavidsons [ + – ] Пит Дэвидсон и Ариана Гранде Фото: Instagram petedavidsons

А Пит Дэвидсон прославился своими стенд-ап миниатюрами, и вполне успешно снимается в кино. Его последней работой стала картина "Отряд самоубийц: миссия навылет". Кроме этого он успел завести кратковременные романы с Маргарет Куэлли, Кайей Гербер, Кейт Бекинсейл, а также певицей Арианой Гранде. Ей он даже сделал предложение, но пара рассталась через несколько месяцев. Так что теперь Пит снова свободен.