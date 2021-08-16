Витримали всього п'ять місяців: зірка серіалу "Бріджертони" Фібі Дайвенор і Піт Девідсон розлучилися

Відносини акторів на відстані закінчилися фіаско

26-річна зірка популярного серіалу "Бріджертони" Фібі Дайвенор і 27-річний комік Піт Девідсон розлучилися після п'яти місяців відносин. Інсайдери вважають, що вони не витримали довгої розлуки — наразі Фібі зайнята на зйомках у Великобританії, а Піт — знімається в США. Про це пише Page Six.

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Востаннє пару бачили в минулому місяці на Вімблдоні. Вони разом відвідали кілька тенісних матчів і виглядали цілком щасливими.

"Роман Піта і Фібі був справжнім ураганом. Від самого початку вони були віддані одне одному. Їхні стосунки були бурхливими, але відстань дуже давила на них. Вони залишаться близькі, але якщо нічого не зміниться, їхні стосунки не відновляться", — розповіло джерело, близьке до пари.

[ + – ] Фібі Дайвенор у серіалі "Бріджертони" Фото: Instagram phoebedynevor [ + – ] Фібі Дайвенор у серіалі "Бріджертони" Фото: Instagram phoebedynevor

Причиною розлуки став і напружений робочий графік акторів. Фібі наразі знімається у другому сезоні серіалу "Бріджертони", а Піт зайнятий на зйомках шоу Saturday Night Live.

З чуток, Піт закохався у Фібі після того, як побачив її в першому сезоні серіалу. Там чимало вельми відвертих сцен, що, мабуть, зіграло свою роль.

Нагадаємо, Фібі Дайвенор прославилася після серіалу Netflix "Бріджертони", де виконала роль юної Дафни, яка шукає собі чоловіка. Дія серіалу відбувається в альтернативному Лондоні епохи Регентства. За що його і критикували, і захоплювалися, зокрема, численні суперечки він викликав через велику кількість темношкірих акторів.

[ + – ] Піт Девідсон Фото: Instagram petedavidsons [ + – ] Піт Девідсон і Аріана Гранде Фото: Instagram petedavidsons

А Піт Девідсон прославився своїми стенд-ап слайдами, і цілком успішно знімається в кіно. Його останньою роботою стала картина "Загін самогубців: місія навиліт". Крім цього, він встиг завести короткочасні романи з Маргарет Куеллі, Каєю Гербер, Кейт Бекінсейл, а також співачкою Аріаною Гранде. Їй він навіть зробив пропозицію, але пара розлучилася через кілька місяців. Тому тепер Піт знову вільний.