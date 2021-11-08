Канье Уэст появился на публике с новой девушкой

По словам инсайдеров, рэпер и Винетрия встречаются уже некоторое время. Это, правда, не мешает Канье говорить о том, что он хочет остаться с Ким Кардашьян.

44-летний американский репер Ye, он же в прошлом Канье Уэст, который еще недавно признавался, что хочет сохранить свой брак с Ким Кардашьян, на фоне слухов о ее романе с комиком Питом Дэвидсоном появился на публике с новой пассией, пишет Daily Mail.

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На дебютном баскетбольном матче Donda Academy в Миннеаполисе музыканта сопровождала 22-летняя модель по имени Винетрия. Их сфотографировали, сидящими рядом на трибунах.

Появление рэпера с новой девушкой вызвало жаркие обсуждения в СМИ относительно того, насколько серьезны эти отношения, поскольку еще в прошлый четверг Канье на Drink Champs неоднократно называл Ким Кардашьян "моя жена".

[ + – ] Винетрия и канье Уэст на баскетбольном матче клуба рэпера

"SNL заставляет мою жену сказать: "Я развелась с ним" по телевизору. Но мы даже не разведены. Для меня это не шутка. Мои дети хотят, чтобы их родители остались вместе. Хочу чтобы мы были вместе", – заявлял он.

Во время записи этого интервью, которое вышло в эфир 4 ноября, Винетрия была с рэпером в Майами. Она также присутствовала на его воскресной службе 31 октября. по словам источников, они "встречаются уже некоторое время".

[ + – ] Предполагаемая девушка репера Ye

Винетрия – не первая, с кем Канье приписывают роман. Ранее СМИ сообщали о его отношениях с российской супермоделью Ириной Шейк. Пара знакома более 10 лет, но после того, как Ким Кардашьян подала на развод, ржпер якобы решил перевести их отношения в более близкую плоскость. Правда, сама Ирина отрицала роман с музыкантом.

Тем временем Ким уже не раз замечали в компании 27-летнего юмориста Saturday Night Live Пита Дэвидсона. Так, на прошлой неделе она провел два вечера с комиком во время поездки в Нью-Йорк. Пара поужинала в родном районе Пита Статен-Айле, посетив итальянский ресторан, а на следующий вечер их заметили в ресторане Zero Bond.

"Все в семье обеспокоены тем, как Канье отреагирует на то, что Ким проводит так много времени с Питом. Канье недавно сказал, что он все еще хочет быть с ней, поэтому он не может этого хорошо воспринимать", – сказал инсайдер Page Six.

В свою очередь источник Us Weekly поделился, что Ким советовалась с родными и друзьями прежде, чем идти на свидание с Питом, и они поддержали ее.

"Некоторое время было совершенно очевидно, что ей не хватало веселья и смеха в ее жизни, и, конечно же, Пит предлагает это в изобилии", – подчеркнул инсайдер.

Напомним, Канье Уэст решил распродать свой роскошный автопарк, предложив покупателям сразу шесть машин.