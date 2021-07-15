Ирина Шейк отказывается от романтических отношений с Канье Уэстом

Источники считают, что Ирина относится к экс-супругу Ким Кардашьян как к другу

После того, как в прошлом месяце Ирина Шейк была замечена в компании рэпера Канье Уэста во Франции, в СМИ поползли слухи о романе знаменитостей, однако очевидно романтическая связь музыканта и модели не более чем предположение.

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[ + – ] Ирина Шейк и Канье Уэст во Франции

По словам инсайдеров, Вест пригласил Ирину отправиться с ним в Париж на неделю моды, но модель отказала рэперу, ведь не хочет привлекать внимание журналистов и провоцировать слухи вокруг их отношений, сообщает Page Six. "Она хорошо относиться к нему, как к другу, но не хочет отношений с ним", — отмечает источник.

И музыкант, и модель сейчас свободны, однако по словам инсайдеров, Ирине хорошо быть одной и пока она не готова к новым отношениям.

Напомним, Канье Уэст развелся в феврале этого года, после семи лет брака с американской моделью, предпринимательницей и инфлюенсером Ким Кардашьян, с которой воспитывает четверых детей.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Леей

Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером в 2019 году и сохранила теплые отношения с бывшим мужем ради общей дочери Леи.