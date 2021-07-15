Ірина Шейк відмовляється від романтичних відносин з Каньє Вестом

Джерела вважають, що Ірина відноситься до ексчоловіка Кім Кардаш'ян як до друга.

Після того, як минулого місяця Ірина Шейк була помічена в компанії репера Каньє Веста у Франції, в ЗМІ поповзли чутки про роман знаменитостей, проте очевидно романтичний зв'язок музиканта і моделі не більше ніж припущення.

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[ + – ] Ірина Шейк і Каньє Вест у Франції

За словами інсайдерів, Вест запросив Ірину відправитися з ним до Парижа на тиждень моди, але модель відмовила реперу, адже не хоче привертати увагу журналістів і провокувати чутки навколо їхніх стосунків, повідомляє Page Six. "Вона добре ставиться до нього, як до друга, але не хоче відносин з ним", — зазначає джерело.

І музикант, і модель зараз вільні, однак за словами інсайдерів, Ірині добре бути однією і поки вона не готова до нових відносин.

Нагадаємо, Каньє Вест розлучився в лютому цього року, після семи років шлюбу з американською моделлю, підприємницею і інфлюенсеркою Кім Кардашʼян, з якою виховує чотирьох дітей.

[ + – ] Ірина Шейк і Бредлі Купер з дочкою Лєєю

Ірина Шейк розлучилася з голлівудським актором Бредлі Купером у 2019 році і зберегла теплі відносини з колишнім чоловіком заради спільної дочки Леї.