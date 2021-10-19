Канье Уэста больше нет. Знаменитый рэпер сменил имя

Документы на смену имени музыкант подал еще в августе, мотивируя это "личными причинами".

44-летний американский рэпер Канье Уэст избавился от своего имени, сменив его на Ye (Йе), сообщает USA Today.

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Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Мишель Уильямс Корт одобрила просьбу музыканта официально изменить его имя с Канье Омари Уэст (полное имя артиста) на просто Ye, без отчества и фамилии.

Он подал прошение об изменении своего имени в августе, ссылаясь на "личные причины". В настоящее время в аккаунтах рэпера в Instagram и Twitter его имя – Ye, хотя его официальным именем на обеих платформах остается @kanyewest.

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Ye является давним прозвищем рэпера, которое он использовал еще в 2012 году в своем хит-сингле "Clique" с участием Jay-Z и Big Sean ("Да, я говорю о Йе"). В 2018-м певец объявил в Twitter, что он больше не "тот, кто официально известен как Канье Уэст… Я — Yе". В другом твите он объяснил: "Кто или что такое Канье Уэст без эго? Просто Ye".

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Ye также имеет для артиста религиозное значение. Уэст так назвал свой восьмой студийный альбом 2018 года.

"Я считаю, что "Ye"– это наиболее часто используемое слово в Библии, а в Библии оно означает "ты", – сказал Уэст во время интервью Big Boy в июне 2018 года.

Смена имени – не единственное, что произошло в жизни рэпера в последнее время. Он также недавно выставил на продажу свое ранчо и коммерческую недвижимость на северо-западе Вайоминга за $11 млн. Кроме того, артист еще и очень странно подстригся. Фотографии его "прически" облетели соцсети, вызвав у пользователей немало вопросов к задумке стилиста, создавшего подобное на голове Ye.

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Что касается бывшей жены музыканта Ким Кардашьян-Уэст и четырех детей пары, то все они носят его прежнюю фамилию, которую Ким решила оставить после развода.

Напомним, музыканта недавно заметили с бывшей женой и друзьями во время ужина. В СМИ сразу же заговорили о том, что пара, возможно, подумывает о воссоединении.