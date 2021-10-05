Ким Кардашьян и Канье Уэст поставили развод на паузу (фото)

Пару заметили во время ужина в одном из модных ресторанов в Малибу. Почти бывшие супруги выглядели веселыми и уехали вместе.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая в феврале этого года подала на развод с рэпером-миллиардером Канье Уэстом, не перестает подогревать интерес публики к своей личной жизни, и снова заставила СМИ гадать о том, что же происходит между ней и ее почти бывшим супругом на данный момент.

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По мнению таблоидов, Ким и Канье решили поставить развод на паузу и сейчас пытаются начать все сначала. По крайней мере, на подобные мысли прессу натолкнули фотографии, сделанные папарацци на прошлой неделе. Пару сфотографировали, когда они вместе уезжали из японского ресторана Nobu Malibu. Уэст сел за руль, а Ким – рядом на пассажирское сидение. Знаменитость была одета в фиолетовый комбинезон под темно-бордовым кожаным пальто до пола, а Уэст впервые за долгое время появился без мешка на голове, скрывающего его лицо.

К Ким и Канье присоединились их давние друзья – Трейси Ромулус, которая также является директором по маркетингу бренда одежды Ким SKIMS, и ее муж Рэй Ромул. Позже было замечено, что оба садились в машину к бывшей паре.

[ + – ] Папарацци застали пару на выходе из популярного ресторана

У супругов, воспитывающих четверых детей, в последнее время сложились на удивление тесные отношения как для пары, проходящей через развод. Ким трижды появлялась на стадионах на предпрослушивании последнего альбома Канье Donda, причем последний раз в Чикаго вышла на арену в свадебном платье и вуали.

Они также помогают друг другу в бизнесе, участвуя в различных рабочих проектах. При этом источники, знакомые с парой, разделяются в своем видении их будущего.

Так, инсайдер US Weekly рассказал, что у Кардашьян и Уэста отношения построены на дружбе и работе, к тому же они являются родителями. Что же касается чувств, то пара в этом плане не вместе.

В свою очередь другой источник утверждает, что Канье хочет вернуться к Ким:

"Канье видит их вместе и хочет воплотить это в реальность прямо сейчас. Он пытается снова вернуть ее расположение, и, похоже, это работает".

За несколько недель до этого появились сообщения, в которых утверждалось, что Ким и Канье "работают над восстановлением основы своих отношений".

[ + – ] Ким Кардашьян в свадебном платье на стадионе в Чикаго Фото: Скриншот

Ранее Кардашьян в одном из эпизодов последнего сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян" признавалась, что ее расстраивает как физическая, так и эмоциональная дистанция между ею и Канье:

"Когда в этом году мне исполнилось 40 лет, я поняла: "Нет, мне не нужен муж, который живет в совершенно другом штате. Потом я подумала: "О, боже мой, вот тогда мы лучше ладим", но это грустно, и я не этого хочу. Я хочу, чтобы у нас были общие шоу. Я хочу кого-то, кто хочет работать со мной".

Учитывая все, что было ранее сделано и сказано парой, многие склоняются к мысли, что совместные появления на шоу и походы на свидания сигнализируют о том, что ставить точку в отношениях Ким и Канье пока не планируют и могут попробовать начать все сначала.

Ранее и Ким, и Канье приписывали новые отношения. в частности, Уэста подозревали в романе с российской супермоделью Ириной Шейк, а Кардашьян видели вместе с журналистом CNN Ваном Джонсом.