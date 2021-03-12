Развод века: Ким Кардашьян и Канье Уэст делят опеку над детьми и общаются через охранников

Одна из самых знаменитых пар в мире прекратила всякое общение, после того, как решили развестись

Разлад в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста. Рэпер сменил номер телефона и больше не общается с пока еще своей женой. Об этом пишет Page Six.

И Ким и Канье теперь общаются через охранников и игнорируют друг друга. После того, как СМИ написали о их вероятном разводе в начале 2021 года, вскоре информация подтвердилась, когда Ким подала на развод.

Канье Уэст съехал из их семейного особняка в Калабасасе и забрал свои вещи, в том числе коллекцию обуви, в которой не менее 500 пар кроссовок, и, похоже, возвращаться в этот дом не собирается.

[ + – ] Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Пара перед свадьбой подписала брачный договор, так что проблем при разводе не предвидится, единственное, с чем возникли проблемы, так это с тем, как поделить время встреч с детьми. Инсайдеры сообщают, что если Канье приходит к ним, то Ким просто уходит заранее, чтобы даже не видеть пока еще мужа.

Если же встреча назначена на нейтральной территории, то туда четырех детей пары: Норт, Чикаго, Сейнта и Псалма, сопровождают няни в сопровождении охранников.

[ + – ] Канье Уэст и Ким Кардашьян

"Еще до того, как Ким подала на развод, Канье изменил все номера своих телефонов и заявил, что связаться с ним можно только через службу безопасности. Не смотря на это, Ким доверяет ему детей. Он любит их, и они часто видятся", — сообщил инсайдер. Также он отметил, что Ким чувствует "печаль, но и облегчение", так как отношения зашли в тупик, и они с Канье сейчас просто занимаются неспешным оформлением всех документов.

[ + – ] Ким Кардашьян с детьми/Все фото: Instagram kimkardashian

"Ким просто устала ждать. Она попыталась дать ему шанс. Она дала ему достаточно времени, но пора двигаться дальше. Никаких скандалов не было. Никто не сделал ничего плохого. Они просто разошлись", — сообщил представитель Ким Кардашьян.

В качестве причины своего развода пара назвала "непримиримые разногласия". Они также подтверждают, что Ким попросила о совместной юридической и физической опеке над их детьми.