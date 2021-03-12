Розлучення століття: Кім Кардаш'ян і Каньє Вест ділять опіку над дітьми і спілкуються через охоронців

Одна з найзнаменитіших пар у світі припинила будь-яке спілкування, після того, як вирішила розлучитися.

Проблеми в сім'ї Кім Кардашʼян і Каньє Веста. Репер змінив номер телефону й більше не спілкується з поки ще своєю дружиною. Про це пише Page Six.

І Кім і Каньє тепер спілкуються через охоронців та ігнорують одне одного. Після того, як ЗМІ написали про їхнє ймовірне розлучення на початку 2021 року, незабаром інформація підтвердилася, коли Кім подала на розлучення.

Каньє Вест з'їхав з їхнього сімейного маєтку в Калабасасі й забрав свої речі, зокрема колекцію взуття, в якій не менше 500 пар кросівок, і, схоже, повертатися в цей будинок не збирається.

[ + – ] Каньє Вест і Кім Кардаш'ян із дітьми

Пара перед весіллям підписала шлюбний договір, тож проблем під час розлучення не передбачається, єдине, з чим виникли проблеми, так це з тим, як поділити час зустрічей з дітьми. Інсайдери повідомляють, що якщо Каньє приходить до них, то Кім просто йде заздалегідь, щоб навіть не бачити поки ще чоловіка.

Якщо ж зустріч призначена на нейтральній території, то туди чотирьох дітей пари: Норт, Чикаго, Сейнта та Псалма, супроводжують няні разом з охоронцями.

[ + – ] Каньє Вест і Кім Кардаш'ян

"Ще до того, як Кім подала на розлучення, Каньє змінив усі номери своїх телефонів і заявив, що зв'язатися з ним можна тільки через службу безпеки. Незважаючи на це, Кім довіряє йому дітей. Він любить їх, і вони часто бачаться", — повідомив інсайдер. Також він зазначив, що Кім відчуває "печаль, але й полегшення", оскільки стосунки зайшли у безвихідь, і вони з Каньє зараз просто займаються неквапливим оформленням усіх документів.

[ + – ] Кім Кардаш'ян із дітьми/Усі фото: Instagram kimkardashian

"Кім просто втомилася чекати. Вона спробувала дати йому шанс. Вона дала йому достатньо часу, але пора рухатися далі. Жодних скандалів не було. Ніхто не зробив нічого поганого. Вони просто розійшлися", — повідомив представник Кім Кардашʼян.

Причиною свого розлучення пара назвала "непримиренні розбіжності". Вони також підтверджують, що Кім попросила про спільну юридичну та фізичну опіку над їхніми дітьми.