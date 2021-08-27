Ким Кардашьян в свадебном платье и вуали появилась на шоу Канье Уэста (фото, видео)

После эффектного выхода Ким многие заговорили о возможном воссоединении Кардашьян и Уэста.

Американский рэпер Канье Уэст продолжает держать интригу, затягивая релиз своего последнего альбома Donda и успев уже три раза устроить его предпрослушивание на двух разных стадионах, последним из которых стала арена Soldier Field в Чикаго, пишет TMZ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Однако "гвоздем" последнего шоу стали не песни и не дымящий макет дома посреди стадиона, а выход бывшей жены Канье Уэста Ким Кардашьян. Во время исполнения последней песни No Child Left Behind она вышла на сцену в свадебном платье Balenciaga Couture, а ее лицо скрывала белая вуаль. Кардашьян медленно подходит к улыбающемуся Канье, который держит в руках Библию.

Правда, инсайдеры вскоре развеяли слухи о возможном воссоединении пары, отметив, что таким образом Ким просто демонстрирует поддержку экс-супруга и отдает дань их семилетнему браку.

"Ким и Канье всегда поддерживали усилия друг друга и будут продолжать делать это в будущем, независимо от того, будет ли это совместная работа или нет. Ким была счастлива сделать это для Канье и мероприятия, которое было так важно для него", – цитирует таблоид свой источник.

О шоу в соцсетях рассказали сестры Ким Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер, опубликовав в сториз кадры, где теледива в белом наряде идет к рэперу.

Как и в случае с двумя последними прослушиваниями диска на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, Ким привела всех четверых детей пары. На мероприятие, устроенным ее бывшим супругом, выступили ДаБаби и Мэрилин Мэнсон.

Для концерта Канье соорудил точную копию дома своего детства в натуральную величину, увенчанного подсвеченным крестом.

[ + – ] Для шоу был воссоздан дом, в котором Канье вырос вместе со своей матерью

В одном из эпизодов шоу Канье "горит".

Несмотря на то, что вместимость стадиона составляет 63 тысячи человек, на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 внутрь могли попасть только 38 тысяч посетителей. При этом рядом работал пункт вакцинации, рассчитанный на 1500 посетителей, однако лишь единицы воспользовались услугой и привились.

Напомним, недавно Канье Уэст подал документы на изменение имени. Несмотря на три месяца бюрократических процедур, у него есть все шансы стать Ye. Именно так будет звучать новое имя музыканта.