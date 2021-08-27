Кім Кардаш'ян у весільній сукні та вуалі з'явилася на шоу Каньє Веста (фото, відео)

Після ефектного виходу Кім багато хто заговорив про можливе возз'єднання Кардаш'ян і Веста.

Американський репер Каньє Вест продовжує тримати інтригу, затягуючи реліз свого останнього альбому Donda і встигнувши вже тричі влаштувати його передпрослуховування на двох різних стадіонах, останнім з яких стала арена Soldier Field у Чикаго, пише TMZ.

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Однак "цвяхом" останнього шоу стали не пісні та не задимлений макет будинку посеред стадіону, а вихід колишньої дружини Каньє Веста Кім Кардаш'ян. Під час виконання останньої пісні No Child Left Behind вона вийшла на сцену у весільній сукні Balenciaga Couture, а її обличчя приховувала біла вуаль. Кардаш'ян повільно підходить до усміхненого Каньє, який тримає в руках Біблію.

Щоправда, інсайдери незабаром розвіяли чутки про можливе возз'єднання пари, зазначивши, що так Кім просто демонструє підтримку ексдружини і віддає данину їхньому семирічному шлюбу.

"Кім і Каньє завжди підтримували зусилля одне одного і будуть продовжувати робити це в майбутньому, незалежно від того, буде це спільна робота чи ні. Кім була щаслива зробити це для Каньє і заходу, який був таким важливим для нього", — цитує таблоїд своє джерело.

Про шоу в соцмережах розповіли сестри Кім Хлої Кардаш'ян і Кайлі Дженнер, опублікувавши в сторіз кадри, де теледіва в білому вбранні йде до репера.

Як і у випадку з двома останніми прослуховуваннями диска на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті, Кім привела всіх чотирьох дітей пари. На заході, влаштованому її колишнім чоловіком, виступили ДаБабі та Мерілін Менсон.

Для концерту Каньє спорудив точну копію будинку свого дитинства в натуральну величину, увінчаний хрестом, що підсвічується.

[ + – ] Для шоу був відтворений будинок, в якому Каньє виріс разом зі своєю матір'ю

В одному з епізодів шоу Каньє "горить".

Незважаючи на те, що місткість стадіону складає 63 тисячі осіб, на тлі тривалої пандемії COVID-19 всередину могли потрапити тільки 38 тисяч відвідувачів. При цьому поряд працював пункт вакцинації, розрахований на 1 500 відвідувачів, проте лише одиниці скористалися послугою і зробили щеплення.

Нагадаємо, нещодавно Каньє Вест подав документи на зміну імені. Незважаючи на три місяці бюрократичних процедур, у нього є всі шанси стати Ye. Саме так звучатиме нове ім'я музиканта.