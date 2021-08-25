Каньє Вест вирішив позбутися свого імені

Документи про зміну імені будуть на розгляді три місяці, проте шанси музиканта на успіх більш ніж очевидні.

44-річний американський репер-мільярдер Каньє Вест подав документи на зміну свого імені з Каньє Омарі Веста на "Йє" (Ye) без по батькові та прізвища, повідомляє Associated Press.

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Відповідно до процесу подачі заявки на зміну імені в правовій системі Каліфорнії, суддя повинен затвердити заяву Веста постановою суду, перш ніж він стане юридично відомим як "Йє". Цей процес може зайняти до трьох місяців.

За даними ЗМІ, у музиканта є всі шанси успішно завершити процес, оскільки в законодавстві немає ніяких відомих обмежень, які б могли перешкодити Каньє. У Каліфорнії, де живе музикант, головна вимога тільки в тому, щоб імена складалися з 26 букв англійської мови.

Вест постійно називав себе "Йє" на своїх сторінках у соціальних мережах, особливо після того, як у 2018 році написав у Twitter про своє бажання бути відомим під цим ім'ям.

"Істота, формально відома як Каньє Вест ... Я ТАК", — йдеться в публікації за вересень 2018 року.

В інтерв'ю радіоведучому Big Boy репер також пояснив значення слова "Йє" і розповів, чому йому це сподобалося.

"Я вважаю, що "ye" — це найбільш часто використовуване слово в Біблії, а в Біблії воно означає "ви". Отже, я ти, я — ми, це ми. Це пішло від Каньє, що означає "єдиний", до просто Ye — просто відображення нашого доброго, нашого поганого, нашого заплутаного, всього".

"Ye" також є назвою альбому репера 2018 року.

Поки триває бюрократична тяганина, музикант готується до випуску свого довгоочікуваного альбому Donda. Нещодавно Billboard повідомив, що Вест будує точну копію будинку свого дитинства на стадіоні Soldier Field у Чикаго для третьої вечірки з прослуховування Donda, яку намічено провести 26 серпня. Альбом повинен бути випущений 27 серпня.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян розповіла, чого її навчив колишній чоловік, і як це їй допомогло в житті. Ми також писали про те, що репер змінив розкішний особняк на маленьку комірчину заради роботи над новим альбомом.