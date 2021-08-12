Кім Кардаш'ян розповіла про найголовніший урок у шлюбі з Каньє Вестом

Незважаючи на розлучення, колишнє подружжя зберігають мирні стосунки. Кім навіть двічі з'явилася на презентації альбому ексчоловіка.

40-річна зірка сімейного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" і бізнесвумен Кім Кардаш'ян зізналася, що її колишній чоловік Каньє Вест навчив її бути самою собою, пише TMZ.

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Світська левиця з'явилася на подкасті Крістен Белл і Моніки Падман "Нас підтримують…", де, серед іншого, відповіла і на питання, що стосуються її особистого життя, зокрема й розлучення з музикантом після семи років шлюбу.

Обговорюючи шоу "Сімейство Кардаш'ян", останній сезон якого вийшов на екрани, Кім підкреслила, що вона навмисно не вирізала сцени, в яких вона виглядала стервом. Усе тому, що вона навчилася приймати себе такою, якою вона є, і її не турбувало те, як сприймуть це телеглядачі, оскільки в такі моменти Кім теж була справжньою. За її словами, в цьому величезна заслуга Каньє.

[ + – ] У Кім Кардаш'ян і Каньє Веста четверо дітей

Знаменитість пояснила, що колишній чоловік навчив її більше жити справжнім моментом і бути собою, почуватися впевнено і плювати на те, що всі думають, або намагатися зробити приємність публіці.

Кім допустила, що вона більш пихата, ніж більшість людей, але додала, що це теж нормально, тому що це "її любов до себе, і вона нікого не чіпає".

Незважаючи на розлучення з чоловіком, Кардаш'ян продовжує підтримувати його, свідченням чого стала її поява на стадіоні в Атланті, де репер представив свій новий альбом Donda. В одній з пісень він розповів про те, що страждає через втрату сім'ї та хоче все повернути.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян подала на розлучення в лютому цього року, вказавши причиною розірвання шлюбу "непримиренні розбіжності". Однак ЗМІ назвали свою версію того, що відбувається, написавши, що Кім хотіла взяти під контроль чоловіка і його фінанси, тому що він не зовсім адекватний.

Через деякий час репер з'їхав із розкішного сімейного маєтка, і деякий час подружжя спілкувалися тільки через посередників. При цьому друзі Каньє говорили ЗМІ, що роки шлюбу для Веста були "справжнім пеклом". Після розлучення з Кардаш'ян Веста не раз помічали в компанії російської супермоделі Ірини Шейк, називаючи росіянку новою пасією музиканта. Однак Шейк спростувала стосунки з музикантом, заявивши, що в них всього лише дружба.