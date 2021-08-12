Ким Кардашьян рассказала о самом главном уроке в браке с Канье Уэстом

Несмотря на развод, бывшие супруги сохраняют мирные отношения. Ким даже дважды появилась на презентации альбома экс-мужа.

40-летняя звезда семейного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и бизнесвумен Ким Кардашьян призналась, что ее бывший супруг Канье Уэст научил ее быть самой собой, пишет TMZ.

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Светская львица появилась на подкасте Кристен Белл и Моники Падман "Нас поддерживают…", где, среди прочего, ответила и на вопросы, касающиеся ее личной жизни, в том числе и развода с музыкантом после семи лет брака.

Обсуждая шоу "Семейство Кардашьян", последний сезон которого вышел на экраны, Ким подчеркнула, что она намеренно не стала вырезать сцены, в которых она выглядела стервой. Все потому, что она научилась принимать себя такой, как есть, и ее не заботило то, как воспримут это телезрители, поскольку в такие моменты Ким тоже была настоящей. По ее словам, в этом огромная заслуга Канье.

[ + – ] У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей

Знаменитость объяснила, что бывший супруг научил ее больше жить настоящим моментом и быть собой, чувствовать себя уверенно и плевать на то, что все думают, или стараться доставить удовольствие публике.

Ким допустила, что она более тщеславна, чем большинство людей, но добавила, что это тоже нормально, потому что это "ее любовь к себе, и она никому не причиняет вреда".

Несмотря на развод с мужем, Кардашьян продолжает поддерживать его, свидетельством чему стало ее появление на стадионе в Атланте, где рэпер представил свой новый альбом Donda. В одной из песен он рассказал о том, что страдает из-за потери семьи и хочет все вернуть.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод в феврале этого года, указав причиной расторжения брака "непримиримые разногласия". Однако СМИ назвали свою версию происходящего, написав, что Ким хотела взять под контроль супруга и его финансы, потому что он не совсем адекватен.

Через некоторое время рэпер съехал из роскошного семейного особняка. и некоторое время супруги общались только через посредников. При этом друзья Канье говорили СМИ, что годы брака для Уэста были "настоящим адом". После расставания с Кардашьян Уэста не раз замечали в компании российской супермодели Ирины Шейк, называя россиянку новой пассией музыканта. Однако Шейк опровергла отношения с музыкантом, заявив, что у них всего лишь дружба.